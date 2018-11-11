Karşınızdakine Kişilik Analizi Yapabileceğiniz 5 Soru

İnsanların hazırlıksız yakalandığı ve bir anlığına kişiliklerini dışa vurdukları bazı özel sorular bulunmakta.

Karşınızdaki insanın kişiliğine kısa bir bakış atmak istemez misiniz? Bunu en kolay şekilde sağlayacak 5 adet şüphe çekmeyen soru ve bu sorulardan elde edebileceğiniz verileri sizler için derledik. Eğer karşınızdaki kişinin cevapları size uyuyorsa büyük ihtimalle ruh eşinizi buldunuz demektir.

1. Genelde nasıl takılırsın?

Bu sorunun cevapları size karşınızdaki kişinin;

alışkanlıklarını,

karakterlerini (zeki, miskin, realist gibi...),

gelir düzeylerini,

arkadaş sayılarını ve ilişkilerini sürdürebilitelerini,

hobilerini ve nelerden hoşlandığını öğrenebilirsiniz.

2. Eğer bir milyon doların olsaydı bunu nasıl harcardın?

Bu sorunun cevapları ise size karşınızdaki kişinin;

hayatta en çok nelere değer verdiğini,

hayatlarındaki eksik şeyleri,

bencillik düzeylerini,

hayattaki tutkularını,

ahlaki değerlere olan saygılarını öğrenebilirsiniz.

3. Bu soruyu siz seçeceksiniz ve karşınızdakini kışkırtıcı bir soru olmalı. Örneğin; siyasi partilere, feministlere ve vejeteryanlere karşı düşüncelerini sorabilirsiniz.

Bu sorunun cevapları size karşınızdaki kişinin;

hayata genel bakış açısını,

algılarının açıklığını,

saldırganlığa eğilimlerini,

farklı görüşlere saygısını,

savundukları şeylerden emin olmalarını,

kolayca fikirlerinin değişmediğini,

kendi fikirlerine sahip olduklarını,

boş boş konuşan ve bir sonuca varamayan bir kişi olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

4. Sıradaki soruyla kişiyi ikilemde bırakmanız gerekiyor. Örneğin: "Görünmez olma yeteneğine sahip olsaydın, ahlaki kurallara uyar mıydın?”

Bu soruyla, karşınızdaki kişinin ilkelerini öğrenebilir ve sizinkiyle uyuşup uyuşmadıklarını görebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin akıl yürütme yollarını ve görüşlerini dinlemek ilginç olacaktır.

5. Dünyada bir şeyi değiştirmeye gücün yetseydi bu ne olurdu?

Son sorumuzla beraber karşınızdaki kişinin; geçmiş, bugün ve gelecekten hangisine yoğunlaştığına dikkat edin. Bu bilgi karşınızdaki kişinin; geçmişe takılıp kaldığı, şimdiki zamanı doyasıya yaşadığını veya gelecekle ilgli planlarına odaklandığını gün yüzüne çıkaracaktır. Ayrıca karşınızdaki kişinin;

bencillik düzeyini,

görüşlerinin ve düşüncelerinin ne kadar evrensel (sadece "ben" düşüncesinden uzak) olduğunu bu soru yardımı ile öğrenebilirsiniz.

Sizler için karşınızdaki kişinin kişiliğini analiz etmenizi kolaylaştırma amacıyla derlediğimiz 5 sorudan nasıl dönüt aldığınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.