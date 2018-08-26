Çoklu Kişilik Bozukluğu Konusunu İşleyen 12 Kaliteli Film

Disosiyatif kimlik bozukluğu (çoklu kişilik bozukluğu) konusunu ele alan filmlerin ne denli ilgi çekici olduğunu biliyoruz.

Peki bu alanda en iyi, en izlenilesi filmler hangileri? Şimdi de ona bakalım...

12. Davetsiz / The Uninvited (2009) IMDb: 6,4

Anna, acılar içinde yaşamını sürdürmeye çalışan genç bir kızdır. Annesinin ölümü sebebiyle yaşadığı travmayı kolay atlatamamıştır. Bu beklenmedik ve trajik kayıptan sonra hastanede geçirdiği süreç sonrası evine döner. Yaşadığı dertler tam azalırken; babasının, annesinin hemşiresi Rachel ile nişanlandığını öğrenince tekrar depresyona girecektir. Anna, o gece annesinin hayaleti tarafından ziyaret edilir ve Rachel’in yapmak istedikleri için annesi onu uyarır. Bunun üzerine Anna ve kız kardeşi; babalarını, nişanlısının aslında göründüğü gibi olmadığına inandırmaya çalışırlar. Bu durum artık üvey anne ve üvey kızlar arasında ölümcül bir çatışmaya dönmüştür.

11. Kimlik / Identity (2003) IMDb: 7,3

Karanlık ve felaket kokan bir gecede ortaya çıkan bir kasırga, o sırada farklı dertler peşinde koşan 10 yabancıyı bir araya getirir. Birbirini daha evvel görmemiş olan bu 10 yabancı, çeşitli nedenlerle bir otele sığınmak zorunda kalır. Bu izbe otelde dışarıdaki dünyayla iletişimini kaybeden yolcular, kısa süre içerisinde çeşitli garip durumlara tanık olmaya başlarlar. Kim olduğunu bilmedikleri bir güç; seri bir biçimde cinayetlere imza atmakta, hayatta kalmak gitgide daha da zorlaşmaktadır.

10. David and Lisa (1962) IMDb: 7,4

Ruhsal tedavi gören iki gencin yakınlaşmasını konu alan filmde, dokunulmaktan ölesiye korkan bir deha ve ağır psikolojik problemleri olan Lisa'nın hikayesi anlatılıyor.

9. Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) IMDb: 7,7

Dr. Henry Jekyll, bir insanın iki tarafı olduğuna (şeytan tarafı ve melek tarafı) inanan bir bilim insanıdır. Bu iki taraf birbirinden ayrılırsa, insanın özgür olabileceğini düşünmektedir. Bunu başarabilmek maksadıyla birtakım kimyasal deneyler gerçekleştirdikten sonra, içtiği iksir onu korkunç suçlar işleyen Hyde'a dönüştürür. Ara sıra kendine gelebilen Dr. Jekyll, Hyde olduğu sıralarda sürekli birilerine zarar verir. İçindeki Hyde'la savaşarak ondan kurtulmaya çalışan Jekyll'e, arkadaşı Lanyon yardım eder.

8. İlk Korku / Primal Fear (1996) IMDb: 7,7

Tanınmış bir psikoposun öldürülmesi, büyük yankı uyandırır. Bu cinayet sırasında olay yerinden kaçmakta olan Aaron, görgü tanıkları tarafından suçlu ilan edilir ve suçu işlediği neredeyse kesinleşmiştir. Son derece prestijli bir avukat olan Martin Vail ise, olayların bu biçimde geliştiğinden tam olarak emin değildir ve Aaron'ı savunma görevini üstlenir. Aaron'ın suçluluğu o derece nettir ki, Vail'in bu görevi üstlenmesi beyhude bir uğraş olarak addedilir. Fakat kısa bir zaman sonra, davanın seyri değişmeye başlar.

7. The Machinist (2004) IMDb: 7,7

Bir yıldır uykusuzluk çeken Trevor, bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Dinlenememekten ötürü vücudu bitik bir haldedir. Ama bu arada işi dikkat gerektiren bir iştir ve en ufak bir hatanın bedeli ağır olacaktır. Trevor ise her şeye çok zor konsantre olmaktadır. Trevor, kendisine birtakım notlar bırakmaya ve giderek azalan kilosunu kağıtlara yazıp dairesine asmaya çok meraklıdır. Hayatında, duygusal olarak bir şeyler yaşadığı fahişe Stevie ile bir yandan da tutku duyduğu Maria vardır. İş arkadaşları kendisine, gözle görünür kilo kaybı ve bedensel çöküşün arkasında ne olduğunu bilmemekten ötürü güven duymazlar.

6. Sybil (1976) IMDb: 8,0

Çocukluğunda yaşadığı tacizler sebebiyle çoklu kişilik bozukluğu ile mücadele eden genç bir kadının dramı.

5. Siyah Kuğu / Black Swan (2010) IMDb: 8,0

New York’ta yaşayan Nina, genç ve yetenekli bir balerindir. Hayatının tamamını kapsayan dans en büyük tutkusu, yaşam amacıdır. Nina, eski bir balerin olan ve kızına sürekli dans konusunda hırs aşılayan annesi ile birlikte kalıyordur. Kuğu Gölü balesini sahneye koyan bale yönetmeni Thomas Leroy, yeni sezonda Beyaz Kuğu'yu canlandıran baş balerini değiştirmeye karar verir ve ilk tercih olarak da Nina'yı görür. Yönetmen; zarif, masum ve saf Beyaz Kuğu ile kötülüğün, şehvetin ve bilinmezliği temsilcisi Siyah Kuğu'yu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arıyordur. Nina bunu gerçekleştirebilmek için elinden geleni yapsa da, bu rol için başka bir rakibi daha vardır ve o da yönetmen Leroy'u etkilemeyi başarmıştır. Beyaz Kuğu rolünde harikalar yaratan Nina, ne kadar çok çalışırsa çalışsın içindeki Siyah Kuğu'yu ortaya çıkaramıyordur. Ancak rakibi Lily, Siyah Kuğu performansında Nina'dan çok daha iyidir. İki genç balerin arasındaki rekabet ilginç bir dostluğa dönüşürken, Nina da kendi karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlamıştır.

4. Persona (1966) IMDb: 8,1

Persona, sessizliğe gömülen bir kadın ve ona refakat eden bir hemşirenin hikâyesini anlatıyor. Dönemin en gözde tiyatro oyuncusu, güzeller güzeli Elisabeth Vogler, önemli bir piyes sırasında aniden susar. Şaşkına dönen insanlar ne olup bittiğini anlayabilmek için ellerinden geleni yapsalar da, Vogler sessizliğini sürdürür. Son çare olarak bir kliniğe yatırılan kadın, burada da hiç konuşmaz. Bedeninde tıbbi anlamda hiçbir sorun bulunamayan kadın, doktorun tavsiyesiyle gözden uzak bir yazlığa gönderilir. Ama tek başına değil, genç hemşire Alma ile birlikte. Yazlıkta da Vogler'in ağzını bıçak açmaz. Vogler sustukça, Alma konuşur. Alma saatlerce, günlerce kendi hikayesini anlatır. Sonunda meydana gelen şey ise, akıllara durgunluk verici niteliktedir.

3. Zindan Adası / Shutter Island (2010) IMDb: 8,1

Filmde, Teddy Daniels ve Chuck Aule isimli iki polis memurunun, Rachel Solando isimli bir akıl hastasının ortadan kaybolması üzerine tehlikeli akıl hastalarının tedavi gördüğü Shutter Adası'nda konuşlanan Ashecliffe Hastanesi'ne soruşturma yapmak için gitmesi ve sonradan gelişen esrarengiz olaylar aktarılıyor.

2. Sapık / Psycho (1960) IMDb: 8,5

Marion Crane isimli genç kadına, patronuyla iş yapan zengin bir adam para emanet eder ve ardından Marion yola koyulur. Polisler Marion’un şüpheli davranışları üzerine peşine takılır. Sevgilisi ile buluşmayı planlayan Marion, geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez bazı tuhaflıkların farkına varan Marion, uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder. Norman'ın kişiliğinde sorunlar olduğunu, annesine ve kuşlara karşı bir takıntısı olduğunu öğrenen Marion, odasına gidip duşa girer...

1. Dövüş Kulübü / Fight Club (1999) IMDb: 8,8

Jack, hayatın sıradanlığına kapılmış bir sigorta memurudur. Uzun bir süredir 'insomnia' hastalığından şikayetçidir. Psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adına grup terapilerine katılmaktadır. Terapiler esnasında Marla adında bir kızla tanışır. Bir süre sonra da, hayatını değiştirecek olan Tyler Durden ile... Durden, Jack'in ulaşmak istediği bütün hedeflere ulaşmış olan bir adamdır ve Jack'i hakkında kesinlikle konuşulmaması gereken bir organizasyon olan 'Dövüş Kulübü' ile tanıştıracaktır.