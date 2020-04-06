Farklı Sony Ürünlerinden İlham alan Xperia XZ5 Konsepti

Bir Youtube kanalı, Sony Xperia XZ5'i katlanabilir ekran teknolojiyle birleştiren bir konsept videosu yayınladı. Sony Xperia XZ5 Fold adlı konsept, tasarımda birçok Sony ürününden izler taşıyor.

Katlanabilir akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte fütüristik bir görünüme sahip olan konsept tasarımlar da ortaya çıkmaya başladı. Techconfigurations adlı bir YouTube kanalı, Sony Xperia XZ5'i temel alarak, telefonu katlanabilir bir tasarımla birleştirdi.

Sony Xperia XZ5 Fold olarak adlandırılan konsept, PS4, Bravia TV'ler ve hatta Vaio dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere birçok Sony ürününden ilham alıyor. Sony'nin henüz katlanabilir telefonlarla ilgili bir çalışmasını göremedik ancak bu konsept, Sony'ye bir fikir sağlayabilir.

Sony Xperia XZ5 gelecek nesile adım atıyor

Sony Xperia XZ5 Fold, 8 inçlik OLED ana ekrana sahip ve bu ekran, açıldığında 6.6 inçlik ikinci bir ekranla birleşiyor. Arka tarafta Xperia XZ5'ten ilham alan, dikey konumlandırılmış bir kamera kurulumu yer aldığı görülüyor. 5G desteği olan cihazda 7000 mAh gibi güçlü bir batarya ve 65W şarj desteği bulunuyor.

Konseptin 8 GB/12 GB RAM ve Snapdragon 875 işlemci ile gelecek nesil telefonlara göz kırptığı görülüyor. Ayrıca 512 GB'a kadar depolama seçeneği de var. Xperia XZ5 Fold'un kenarlarında hava durumu bildirimlerini gösteren ve PS4 tasarımını temel alan eğimli bir ekran yer alıyor.

Sony Xperia XZ5 Fold'da çift stereo hoparlörün yanı sıra devasa ekranında çizimler yapabilmenizi sağlayan bir kalem de var. Ayrıca telefonu dizüstü bilgisayar gibi kullanabilmenizi sağlayan özel bir mod da bulunuyor. Kısaca bu konsept, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar özelliklerini tek bir yerde birleştiriyor.

Sony Xperia XZ5 Fold konsept videosu: