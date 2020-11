1980’li yıllardan bu yana 60’ın üzerinde filmde rol alan Keanu Reeves, kolay kolay beyazperdeyi bırakacak gibi durmuyor. Her sene kariyerine yeni bir film eklemeye devam eden ünlü aktörü daha çok Matrix serisineki Neo ve John Wick olarak biliniyor. Ancak izlemeye değer başka şahane filmleri de var.

Genel olarak The Matrix filminden Neo ve John Wick olarak tanınsa da Keanu Reeves, 1980’lerden bu yana sinema dünyasında bulunan bir isim. İyi kötü onlarca yapımda yer alan aktör, gerçektenden de yılların eskitemediği bir aktör olarak karşımıza çıkıyor çünkü adam gerçekten de yaşlanmıyor.

Durum böyle olunca Keanu Reeves, 56 yaşında bile John Wick gibi aksiyon dolu filmleri çekebiliyor ve bu rollerde hiç sırıtmıyor. Yaşlanmamasının yanı sıra kişilik özellikleri ve alçak gönüllü olmasıyla da oldukça sevilen Keanu Reeves’in Neo ve John Wick olmadığı filmlerine yakından bakıyoruz.

Keanu Reeves ’in Neo ve John Wick olmadığı en iyi filmleri:

Şeytanın Avukatı (Devil's Advocate)

Dracula

Kırılma Noktası (Point Break)

Yok Yere Yaygara (Much Ado About Nothing)

Hız Tuzağı (Speed)

Karanlığı Taramak (A Scanner Darkly)

Benim Güzel Idaho'm (My Own Private Idaho)

Constantine

Bill ve Ted'in Maceraları (Bill & Ted's Excellent Adventures)

Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November)

Tür: Dram, Romantik

IMDb puanı: 6,7

Oyuncular: Keanu Reeves, Charlize Theron, Jason Isaacs, Greg Germann

Keanu Reeves’in romantik filmlerde pek başarılı olmamasına rağmen bu tarz filmlerde rol almayı sevdiği bir gerçek. Kendisinin oynadığı birçok romantik filmin arasında en çok göze çarpan film ise Sweet November oluyor. Filmde Nelson Moss isimli bir üst düzey yönetici, ikinci görüşte Sarah Dever isimli kadına aşık oluyor. Nelson’ı yaşadığı monoton hayattan tutup çıkartmaya kararlı olan Sarah ile Nelson arasında bu sayede ilginç bir aşk hikâyesi başlıyor.

Bill ve Ted'in Maceraları (Bill & Ted's Excellent Adventures)

Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

IMDb puanı: 7,0

Oyuncular: Keanu Reeves, Alex Winter, George Carlin

Keanu Reeves’in kariyerinin önemli filmlerinden olan ve kendisini bugünlere getiren film Bill & Ted’s Excellent Adventures, komik ve zekice yazılmış senaryosu ile ön plana çıkıyor. Filmde başrolü paylaşan iki ergenden biri olan Keanu Reeves, temiz yüzlü ergen hâliyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Filmde bu iki ergen arkadaş, mükemmel şekilde çalışan bir zaman makinesini, tarih dersine sunum hazırlamak için kullanıyorlar.

Constantine

Tür: Aksiyon, Fantastik, Gerilim

IMDb puanı: 7,0

Oyuncular: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Tilda Swinton

Birçoğumuzun çocukluğunun filmi, Keanu Reeves’ı tanıma sebebi olan Constantine; DC Comics’in Hellblazer çizgi roman serisinden uyarlanmıştı. John Constantine isimli bir şeytan avcısının gözünden dini konulara daldığımız bu film, Keanu Reeves’in belki de en beğenilen filmlerinden biri.

Benim Güzel Idaho'm (My Own Private Idaho)

Tür: Dram

IMDb puanı: 7,1

Oyuncular: River Phoenix, Keanu Reeves, James Russo

William Shakespeare’in Henry IV oyununun modern yeniden yazımı olan My Own Private Idaho, Keanu Reeves’in belki de en üzücü filmidir. Filmde River Phoenix ile başrolü paylaşan Keanu, Scott rolünü canlandırırken River Phoenix ise Mike rolünü üstlenir. Çocukluk arkadaşı olan Scott ve Mike ise sokaklarda yaşar, uyuşturucu kullanır ve hayatta kalmak içni bedenlerini satarlar.

Scott aslında zengin bir ailenin çocuğudur fakat sokak hayatından bir türlü vazgeçemez, Mike’ın ise tek amacı kaybolan annesini bulmaktır. Ayrıca bu film, River Phoenix’in gerçek hayatta da uyuşturucu bağımlılığının başladığı döneme denk gelmektedir. Bu nedenle filmdeki uyuşturucu sahnelerinin bazılarında River Phoenix gerçekten de uyuşturucunun etkisi altındadır.

Karanlığı Taramak (A Scanner Darkly)

Tür: Animasyon, Suç, Dram

IMDb puanı: 7,1

Oyuncular: Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr., Woody Harrelson

A Scanner Darkly, ünlü bilimkurgu yazarı Blade Runner’ın da yaratıcısı olan Philip K. Dick’in aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Günümüz animasyonlarından çok daha farklı bir havaya sahip olan film, daha çok bir animasyondan ziyade değişik bir filtre uygulanmış gibi görünüyor. A Scanner Darkly filminde Keanu Reeves, depresyonda ve uyuşturucu bağımlısı olan bir narkotik komiserini canlandırıyor.

Hız Tuzağı (Speed)

Tür: Aksiyon, Gerilim, Macera

IMDb puanı: 7,2

Oyuncular: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton

1994 yılında çıkan aksiyon klasiği olan Speed, bir bomba uzmanının; bomba yerleştirilmiş sivillerle dolu bir otobüsteki zor saatlerini konu ediniyor. Jack Traven isimli bomba uzmanını canlandıran Keanu Reeves, Howard Payne isimli bir bombacının peşine düşüyor. Payne ise bir otobüse, saatte 50 mil hızın altına düştüğü takdirde patlayacak bir bomba yerleştiriyor. Çaresizliği ve heyecanı çok başarılı şekilde bizlere aktaran Speed, ismi gibi hızı bir an olsun düşmeyen bir film.

Yok Yere Yaygara (Much Ado About Nothing)

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb puanı: 7,3

Oyuncular: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves, Denzel Washington

Bir diğer William Shakespeare adaptasyonu olan Much Ado About Nothing, bu sefer çok fazla modernleştirilmeden sinemaya aktarılıyor. Filmde Don John karakterini canlandıran Keanu Reeves, bu sefer filmin kötü adamı olarak karşımıza çıkıyor. Shakespeare tarzı oldukça zeki bir kötü karakteri canlandıran Keanu Reeves, son kalan amatörlük kırıntılarını da bu filmle üzerinden atıyor.

Kırılma Noktası (Point Break)

Tür: Aksiyon, Suç

IMDb puanı: 7,3

Oyuncular: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey

1991 yılının hit filmi Point Break çekilirken, Keanu Reeves yalnızca 21 yaşındaydı ve bu denli büyük bir filmde önemli bir rol kapmayı başarmıştı. Filmde, Johnny Utah isimli genç bir FBI ajanını canlandıran Reeves; Patrick Swayze’nin canlandırdığı Bodhi ve Bodhi’nin banka soyguncularından oluşan çetesinin peşine düşer. Çeteye sızmak için kılık değiştiren Utah ve Bodhi arasında ise akıl oyunları bu sayede başlar.

Dracula

Tür: Korku

IMDb puanı: 7,4

Oyuncular: Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves

Gotik edebiyatın en bilinen eserlerinden olan ve dolaylı/dolaysız beyazperdeye en çok uyarlanan karakterlerden birini barındıran Dracula’nın en ünlü film versiyonu 1992 Dracula olarak karşımıza çıkıyor. Bu filmde Dracula’nın bizzat şatosunda ağırladığı avukat Jonathan Harker rolünü ise Keanu Reeves üstleniyor. Henüz kariyerinin başlarında bu denli büyük filmde usta oyuncularla yer almak, Keanu Reeves’a birçok başka şansın kapılarını açıyor.

Şeytanın Avukatı (Devil's Advocate)

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

IMDb puanı: 7,5

Oyuncular: Al Pacino, Keanu Reeves, Charlize Theron

Keanu Reeves’ın The Matrix ve John Wick’in yanı sıra en başarılı ve büyük yapımlarından biri olan Devil’s Advocate oldukça ilginç bir konuyu ele alıyor. New York’ta yaygın olmayan bir şekilde başarılı dava kazanma oranına sahip olan Kevin Lomax (Keanu abi), kendini John Milton (Al Pacino) isimli şahsın hukuk firmasında çalışırken buluyor. Gel zaman git zaman karısının gördüğü rüyalarla ve olayların gidişatıyla, Kevin bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına varıyor ve film bambaşka bir atmosfere sahip olmaya başlıyor.

Keanu Reeves, bu içeriğimizde sıraladıklarımız dâhil daha onlarca filmde yer alıyor. Bu nedenle birçok filmin eksik kaldığının farkındayız. Fakat ne yazık ki tüm filmleri tek bir liste altında toplamak imkânsız, bu sebeple sizlere Neo ve John Wick rolleri dışında Keanu Reeves’in en beğenilen rollerinden bazılarını sunmaya çalıştık. Sizler listede bulunan filmler hakkında neler düşünüyorsunuz?