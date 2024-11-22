İnsanlık tarihi boyunca kullandığımız her şeyin bir gelişme aşaması var. Biz, bugün sorunsuzca bazı icatları kullanabiliyoruz fakat seneler önce insanlar, bu icatları hayata geçirirken hayatını kaybetti.

Üstelik kendi icatları tarafından!

Peki hangi mucit, hangi icadı tarafından hayata veda etti? Gelin bakalım.

William Bullock

Baskı endüstrisinde bir devrim yaratmak isteyen Bullock, döner baskı makinesi icat etmişti. Eskiden baskılar, elle ve zahmetli bir şekilde yapılıyordu. Bu zahmeti ortadan kaldırmak isteyen mucit, döner baskı makinesini 1863’te icat ettiği makineye sıkışan kâğıda sinirlenerek tekmelemişti. Sonucunda ise ayağını makineye kaptırdı, kangren sonucunda ise hayata veda etti.

Henry Smolinski

Uçan araba, bugünden yüzyıllar öncesinde de hayata geçirilmek istenen bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirmek isteyen Henry Smolinski, AVE MIZAR adında bir prototipi test ediyordu. Sonucu ise malum, test sırasında düşerek 1973’te hayatını kaybetti.

Alexander Bogdanov

Filozof Bogdanov, tıp araştırmalarına da meraklıydı. 1928’de bir kan transfüzyonu deneyi gerçekleştirdiğinde hayatını acı bir şekilde noktalayacaktı. Kan transferi yoluyla gençleşebileceği fikrini benimseyen Bogdanov, öğrencisinin kanından kaptığı sıtma ve tüberküloz sebebiyle hayatını kaybetti.

Marie Curie

Radyoaktivite konusunda öncü bir isim olan Marie Curie’yi duymayan yoktur. Radyoaktif polonyumu keşfetmesiyle tanınan fizikçi ve kimyager Curie, bir kısmının kendi icat ettiği cihazlardan kaynaklanan radyasyona uzun süre maruz kalmasıyla aplastik anemi geçirdi ve hayata gözlerini yumdu.

Thomas Andrews

Meşhur Titanik’in baş mühendisi olan Andrews, Titanik’in planlarından sorumlu deniz mimarıydı. “Tanrı’nın bile batıramayacağı gemi”nin yolculuğu sırasında ise malum olay gerçekleşti. İçerisindeki yolcularla birlikte ölen Thomas Andrews’in cesedine hiçbir şekilde rastlanamadı.

Thomas Midgley Jr.

Çocuk felcine yakalanan mucit, ciddi bir sakatlık geçirmişti. Mühendis ve kimyager kariyerinin hakkını vererek yataktan kalkmasına yardımcı olacak bir halat sistemini hayata sürecekti. Ancak hayata geçiremeden acı olay yaşandı: Midgley, halatlara dolanarak boğuldu.

Valerian Abakovsky

Uçak pervanesi ve motoru ile çalışan bir tren icat etmekle tüm mesaisini harcayan Abakovsky, tasarladığı trenin test sürüşü için 21 yolcuyla birlikte Moskova’dan Tula’ya hareket etmişti. Oldukça mantıklı görünen bu icadı ise 5 kişiyle mucidin sonunu getirmişti. Hayata geçirilemeyen tren, dönüş yolunda raydan çıkmıştı…

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