‘Sürüngen surat’ ya da ‘kertenkele surat’ lakaplı Manurung ailesi, 2014 yılında Endonezya’da keşfedildi. Babadan kızlara geçen tuhaf bir genetik rahatsızlıkları olduğu tahmin edilse de bazı insanlar, onların lanetlenerek bu hâle geldiğine inanıyor.

40 yıl boyunca modern dünyayla doğru düzgün bir bağlantı olmadan, kendi konuştukları dille köylerinde yaşayan aile; belli ki ender görülen bir bozukluğa sahip.

‘Kertenkele suratlı’ lakaplı 6 kişilik ailenin kendi ağızlarından anlattıkları hikâyelerine bakarak onları daha yakından tanıyalım.

Yüzlerinin şeklinin değişmesine neden olan nadir bir durumla yaşadıkları tahmin ediliyor.

Manurung ailesinin altı çocuğundan dördünün, teşhis edilmemiş ve inanılmaz derecede nadir görülen bir yüz rahatsızlığıyla yaşadıkları düşünülüyor. Tiur adındaki kardeşte ise herhangi bir bozukluk işareti yok.

Parry-Romberg Sendromu adı verilen ve ailenin de muzdarip olduğu düşünülen rahatsızlık, yüzün bir tarafındaki dokunun yavaş yavaş tükendiği bir durum. Zamanla yumuşak doku (kas ve yağ) küçüldükçe yüz kemikleri değişebilir ve cilt incelebilir. Saç, cilt, göz kapakları ve ağızda aşırı büyüme meydana gelebilir.

Ailenin babası: “Aslında yüzümüz şekil değiştirmiş ama biz bunu kabul edip onunla yaşıyoruz. Bu durumla büyümek beni aşağılık hissettirdi. Ama artık böyle hissetmiyorum.” diyor.

Manurung ailesi, bu durumun tanrı tarafından bahşedilmiş bir hediye olduğunu düşünüyor.

Endonezya’nın Kuzey Samatra bölgesinde bir köyde yaşayan aile, orada herhangi bir zorbalığa veya kötü söze maruz kalmıyor ancak şehir merkezine indiklerinde onları ilk kez gören insanlarla karşılaşınca şok içinde baktıklarını fark ediyorlar elbette.

Fakat bu fiziksel durumları, hayatlarını etkilemediği için böyle yaşamakta pek bir problem görmüyorlar. Hatta, tanrı tarafından bahşedilmiş bir hediye olduğunu kabul ederek yaşamaya devam ediyorlar.

Bazı insanlar, ailenin lanetlendiğini öne sürüyor.

Babalarının sahip olduğu bu fiziksel rahatsızlığın kızlarda da olması genetiği işaret etmesine rağmen bazı insanlar, ailenin lanetlendiğine inanmak istiyor. Aile ise henüz herhangi bir teşhis için doktora gitmedi ve görünüşlerinin olağan dışı doğası nedeniyle, insanların verdiği tepkiye alıştı.

Neden henüz doktora danışmadıkları konusunda, fiziksel probleme sahip olmayan kardeş Tiur; kardeşlerinin sağlıkları üzerinde şimdilik bir etkisi olmadığını, bu nedenle doktora görünmelerine gerek görmediklerini söylüyor.

Manurung'lar, bu duruma sahip başka insanlar olması ihtimaline karşı şu sözleri ekliyor:

“Bizim durumumuzdaki gibi başka insanlar varsa kendilerini kötü hissetmesin. Bir şeylerden vazgeçmesin. Kaderi ya da tanrıyı suçlamasın. Günahkâr olduğu için böyle olduğunu düşünmesin. Dünyaya açılsın ve pozitif düşünsün.”

Tiktok'tan aktif bir şekilde paylaşım yapan ailenin videolarına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynaklar: Truly, Switch Nigeria