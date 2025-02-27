Citroen'in bu yılın sonlarında tanıtması beklenen yeni C5 Aircross modelinin patent görüntüleri ortaya çıktı. Böylelikle aracın tasarımı büyük oranda netleşmiş oldu.

Fransız otomobil devi Citroen, geçtiğimiz yılın sonlarında yeni C5 Aircross'un konsept versiyonunu tanıtmıştı. Şimdiyse bu otomobille ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu yılın sonlarına doğru lansman yapması beklenen otomobilin üretim versiyonuna ait patent görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, yeni C5 Aircross'un üretim versiyonunun konsept tasarıma oldukça benzer olacağını ortaya koyuyor.

Patent görüntüleri, 2026 model Citroen C5 Aircross'un ön tasarımında hafif bir değişiklik olacağını gözler önüne seriyor. Bu bağlamda; aracın ön tamponu, hafif bir değişime maruz kalmış durumda. Arka kısımsa geçtiğimiz yıl gösterilen konsept tasarım ile neredeyse tamamen aynı. Konsept modelde gösterilen gövdeye gömülü kapı kolları ise yerini standart kapı kollarına bırakmış durumda.

İşte Citroen C5 Aircross'un patent görüntüleri

STLA Medium platformu üzerine inşa edilecek 2026 model Citroen C5 Aircross, 4.650 milimetre uzunluğunda olacak. Burada önemli bir detay var. Yeni C5 Aircross, mevcut modelden 15 santimetre daha uzun bir yapıya sahip olacak.

Citroen'in patenti, yaklaşmakta olan SUV'un motor özelliklerine değinmiyor. Ancak şirketin daha önce yaptığı açıklamalar, yeni C5 Aircross'ta hibrit ve tam elektrikli versiyonlar olacağını ortaya koymuştu. Citroen'in bu planlarında bir değişim yaşanması beklenmiyor.

Yeni Citroen C5 Aircross ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım şirket, zaten büyük ilgi gören SUV modelini gelecekten gelmiş gibi göstererek çok daha iyi bir noktaya taşıyabilecek mi...