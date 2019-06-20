Kia’nın Yeni Kompakt SUV’si Seltos Tanıtıldı

Kia’nın uzun süredir hakkında paylaşımlar yaptığı kompakt SUV aracı Seltos’un dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, Hyundai ile işbirliği içerisinde SUV modellerini yenilemeye başlamıştı. Son olarak Ceed modelinin daha yüksek ve arazide daha başarılı performans gösteren modeli olan XCeed’in 26 Haziran’da gerçekleştirilecek olan tanıtımına hazırlanan firma, bir yandan da Seltos adlı kompakt SUV aracını tanıtmayı ihmal etmedi.

Kia Seltos’un yolculuğu ilk olarak geçen yılın Şubat ayında başlamıştı. Kia SP Concept adındaki araç, bu yılın Mart ayında Kia Signature Concept’e dönüşmüştü. Görünüşü hakkında bilgi edindiğimiz araç bugün de son haliyle karşımıza çıktı. Aracın tanıtımı, Hindistan’daki Delhi bölgesinde yapıldı.

Araç, tamamen LED’li olan ön farlara, geniş bir ön ızgaraya, yüksek bir kaputa sahip. Seltos’un en üst düzey versiyonu olan GT Line, 18 inç jantlara ve 235/45 R18 lastiklere sahip. Daha alt donanımlarda ise 16 ve 17 inçlik jantlar bulunuyor. Aracın arka farları da tıpkı ön farları gibi tamamen LED’li olarak tasarlandı. Araçta sahte egzos çıkışları, krom çıtalar gibi görselliği tamamlayan unsurlar da yer alıyor. Hyundai ile Kia ortaklığının bir parçası olarak araç, Hyundai Venue ile pek çok ortak özelliğe de sahip.

İç tasarımı hakkında çok bir bilgimiz olmayan otomobilin içinden bir fotoğraf paylaşılmadı. Yine de araçta 10.25 inçlik bir bilgi eğlence ekranı ve 8 inçlik bir baş-üstü ekranı yer aldığı biliniyor.

Kia Seltos’un motor seçenekleri arasında, ülkemizde Hyundai Tuscon ve Kona gibi modellerde de kullanılan, 177 beygir güç üreten 1.6 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bir diğer alternatif ise 136 beygitlik 1.6 CRDi dizel seçeneği olacak. Türkiye’ye gelmeyecek olan 2.0 litrelik, 150 beygirlik bir başka alternatif motora sahip Kia Seltos’lar da üretilecek. Atmosferik bir motor olacak olan bu motorun uzakdoğuya hitap etmesi bekleniyor.

Aracın şanzımanı da hangi ülkelerde satıldığına göre farklılık gösterecek. 3 farklı otomatik şanzımandan biri CVT, biri 6 ileri otomatik ve biri de 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman olacak. Seltos, Kore ve Hindistan’da üretilecek. Aracın yıl sonunda dünya çapında yollara çıkmış olması bekleniyor.