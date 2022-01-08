"Kadınlar Kılsız Olmalı" Algısını Yıkmaya Geliyorlar

Bir kadının güzel olması için bakımlı olması gerekli midir ya da bir kadının bakımlı olup olmadığı kıllarını tıraş edip etmemesiyle mi belli olur? İşte tam da bu sorular üzerine başlatılan bir akım ile birlikteyiz: JanuHairy.

Geçtiğimiz günlerde insan vücudundaki kılların görevlerinden bahseden bir içeriği sizlerle buluşturmuştuk. İçeriğimizde sadece kılların görevlerinden bahsetmişken bile siz takipçilerimizden kılların “gereksiz” ya da “gerekli” olduğu yönünde çok sayıda yorum aldık.

Bizler bu tartışmalara girmeden dünya genelinde popüler olmuş bir akımı sizlerle tanıştırmak istiyoruz. İşte tüm hatlarıyla JanuHairy akımı.

JanuHairy’nin kelime kökeni ve anlamı:

JanuHairy (cenyuheri), İngilizcede ocak ayı anlamına gelen January (cenyueri) ile kıl anlamına gelen Hairy (heri) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelime. Türkçeye Kıllı Ocak ya da Ocak Kılı olarak çevrilse de yaygın kullanım Kıllı Ocak şeklindedir.

JanuHairy’nin doğuş hikâyesi:

Laura Jackson, solda

Exeter Üniversitesi (University of Exeter) Tiyatro Bölümü öğrencisi olan Laura Jackson, bir gün rol alacağı oyun için vücut kıllarını uzatma kararı aldı. Vücut kıllarını uzatma kararı aldığında ve vücut kıllarını uzatırken çevresinden pek çok olumsuz yönde eleştiri aldı. Jackson’a göre vücut kılları insanın doğasında vardı ve utanılacak ya da gizlenilecek bir durum değildi.

Jackson, daha sonra reklamlarda, televizyonda, dergilerde, gazetelerde, dizilerde, kafelerde kısacası her yerde güzel ve bakımlı kadın algısının kılsız kadın algısıyla birleştirildiğini; kılları olan kadınların bakımsız ve çirkin olarak nitelendirildiğini ve bu algının yıkılması gerektiğini düşünerek JanuHairy akımını (ya da kampanyasını) başlattı.

JanuHairy'nin ne olduğu kadar ne olmadığı da önemli:

JanuHairy, ilk başta kadınların vücut kıllarını kesmemesi gerekiyormuş gibi algılandı fakat bu algı doğru değil. JanuHairy’nin asıl anlatmak istediği, bir kadının kıllarıyla birlikte de güzel ve bakımlı olduğu.

Hatta JanuHairy’nin şu sloganı olayı tamamen özetliyor gibi: “Kıllı ya da kılsız; biz zaten kadınız, bakımlıyız ve çok güzeliz.”.

JanuHairy’nin sosyal sorumluluk projeleri

Kampanya boyunca elde edilen tüm gelirler; dezavantajlı kadınların eğitim masraflarını karşılamak için kurulmuş bir vakıf olan Body Gossip ve doğayı koruma amaçlı kurulan TreeSisters adlı organizasyona bağışlanıyor:

Kampanyaya özellikle ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İspanya ve Rusya’dan yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz.

Renkli JanuHairy akımı da var:

Saç stilisti Caitlin Ford, bir gün bir müşterisinin koltuk altı kıllarını gökkuşağı rengine boyadı ve bu anı Instagram’da paylaştı. Bir anda popüler olan bu kare ile #UnicornArmpitHair akımı başlamış oldu. Eğer JanuHairy akımına katılmak isterken biraz da renk olsun derseniz, kardeş akım UnicornArmpitHair sizleri bekliyor.

İşte her iki akımda da öne çıkan popüler paylaşımlar:

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Şarkıcı Miley Crus, sağda:

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Kampanyaya destek veren birçok ünlü model bulunuyor:

Çoğu katılımcı koltuk altı kıllarını sergilemeyi tercih etse de bacak kıllarını ve kaşlarını sergilemek isteyen katılımcıların da sayısı azımsanmayacak seviyede:

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Özellikle Feminist bireyler bu kampanyaya çok yoğun destek veriyor:

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Bazı katılımcılar, fotoğraflarda kağıt kullanarak düzenli olarak kampanyaya katılım sağlıyor. Kağıtlarda da kaç zamandır tıraş olmadıkları yazıyor:

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Tıpkı koltuk altı kıllarını boyayanlar olduğu gibi; kaşlarını boyayan katılımcılar da var:

Katılımcılar, Instagram'ın izin verebileceği şekilde genital bölgelerini de paylaşabiliyor. Çoğu katılımcının bunu tercih etmediğini söyleyebiliriz:

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Kaşlarını ve koltuk altı bölgesini çok uzun zamandır doğal haline bırakmış bir katılımcı:

Popüler Instagram akımlarından biri "unladylike". Kadınlara yakışmayan (!) şeyler olarak dilimize çevirebiliriz:

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Sağ taraftaki görselde "erkeklerin kılsız bacaklardan hoşlandığı" yazıyor:

Soldaki görselde "kadınların kıllarından utanmaması gerektiği" yazıyor:

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21 aydır vücudunu tıraş etmemiş bir kadının mutluluğu, solda; gelinliğini doğal haliyle giyebilecek kadar kendinden emin bir kadın, sağda

Özellikle yüz bölgesini paylaşmak isteyen bir katılımcı:

Hassas içerik! Görüntülemek için tıklayınız.

Birçok kadın koltuk altı kıllarını bitkilere benzetmekten büyük keyif alıyor:

İçeriğimizi bitirirken; sizlerin JanuHairy için neler düşündüğünü de merak ediyoruz. Daha önce Januhairy'yi duymuş muydunuz ya da katılım sağladınız mı? JanuHairy'yi destekliyor musunuz? Birkaç dakikalığına kendinizi Laura Jackson olarak düşünün, sizler bu durumda ne yapardınız? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: İçerikte kullanılmış olan tüm görseller JanuHairy resmi Instagram adresi ve kampanyaya katılmış olan kullanıcıların paylaşımlarına aittir. Daha fazla görsel için JanuHairy resmi sayfasını ve topluluğu ziyaret edebilirsiniz.