ABD'li rock gruplarından KISS, tüm müzik, isim, görüntü ve imaj haklarını İsveçli eğlence firması Pophouse'a 300 milyon dolara sattı.

Özellikle 1970'lerin sonu 80'lerin başında büyük popülerliğe sahip olan ABD'li rock grubu KISS, çok uzun zamandır sahnelerde yer alıyor. I Was Made For Lovin' You, Hard Luck Woman, Black Diamond, Detroit Rock City, Rock And Roll All Nite gibi eserlerle ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken grup, Rock'n Roll ikonları arasında yer almıştı.

Rock grubu şimdi haklarını İsveçli eğlence firması Pophouse'a sattı. 300 milyon dolarlık anlaşmaya grubun şarkıları, imaj hakları, görüntü hakları ve logosu dahil edildi. ABBA grubunun da üyesi olan Björn Ulvaeus tarafından kurulan Pophouse, daha önce ABBA Voyage ile Londra'da İsveçli grubun holografik bir gösterisini sahneye koymuştu.

Pophouse, KISS'i sahnelere dijital olarak döndürmeyi amaçlıyor

Pophouse, KISS grubu sahnelerden indikten sonra da uzun yıllar boyunca grubu sahnelere taşımaya devam etmeyi amaçlıyor. Firmadan yapılan açıklamada, bu anlaşma ile birlikte "yeni kitlelere ulaşmak ve gelir akışları oluşturmak" amaçlandığı ifade edildi. Bu anlaşma bir yandan da bazı girişimcilerin müzik eserlerinin sahipliği konusunda daha aktif olduğunu gösteriyor.

KISS grubunun kurucularından olan basçı Gene Simmons, sanal konserler ve KISS temalı "deneyimler" de dahil çeşitli planlar üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Pophouse Yatırım Müdürü Johan Lagerlöf, firmanın amacının "KISS grubunun ölümsüz olma vizyonunu gerçekleştirmeyi" kendi misyonları olarak açıkladı. KISS grubu, 50 yıllık kariyerinde 100 milyondan fazla plak satmayı başarmıştı.