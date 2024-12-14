Togg, 3. Ligdeki Bursaspor'a Forma Sponsoru Oldu

Togg ile Bursaspor arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, anlaşmanın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Togg ise şimdilik sessiz.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) ile Bursaspor arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik tarafından yapılan açıklamaya bu sponsorluk anlaşması, şort sponsorluğu ve tribün isimlerini kapsıyor.

Yalnız burada kafa karıştıran birkaç husus var. Enes Çelik, söz konusu sponsorluk anlaşmasını dün duyurdu. Akşam saatlerinde ise Togg'un resmî X hesabından, sponsorluğu ima eden bazı paylaşımlar geldi. Gelin yaşananlara yakından bakalım.

Enes Çelik'in X'te yaptığı açıklama:

Değerli Bursasporlular



Ülkemizin göz bebeği olan yerli otomobil firmamız TOGG ile şort sponsorluğu ve tribün ismi konusunda anlaşmış bulunmaktayız.



Bu anlaşmada emeği geçen Sayın Bakanımız Mustafa Varank'a ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'ya teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum.

Bu açıklamaya bir düzeltme yapalım. Enes Çelik'in açıklamasının aksine Mustafa Varank, bakan değil. Geçmişte Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Mustafa Varank, şimdilerde milletvekili.

Togg'un Enes Çelik'ten sonra yaptığı ilk açıklama şöyleydi:

Heyecanımız büyük!



Bursa



Yarını bekleyin…

Togg, geçtiğimiz dakikalarda da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı:

Evimiz Bursamıza gönülden bağlıyız!



Bursaspor bizim #yeşilçizgimiz

Yukarıda da görebileceğiniz üzere Togg, en azından şu an için sponsorluk anlaşmasının detaylarına ilişkin bir şey söylemedi. Yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği de şimdilik belli değil.