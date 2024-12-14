Audi, Q8 e-tron'un üretimini sonlandıracağı tarihi açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Audi'nin en büyük elektrikli otomobilinin sadece birkaç ayı kalmış durumda.

Alman otomobil devi Volkswagen'in premium markası Audi, bugüne kadarki en büyük elektrikli SUV modeli olan "Q8 e-tron" ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, bu aracın üretiminin 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılacağını açıkladı.

Aslına bakacak olursak Audi'nin Q8 e-tron üretimine son vereceği, bundan birkaç ay önce ortaya çıkmıştı. Ancak bu kararın ne zaman uygulanmaya başlayacağı bilinmiyordu. Yapılan yeni açıklama ile Q8 e-tron ailesi için yolun sonunun ne zaman geleceği kesinlemiş oldu.

Audi Q8 e-tron'un üretildiği fabrika da kapatılacak

Audi, Q8 e-tron üretimini Belçika'da bulunan fabrikasında gerçekleştiriyordu. Ancak bu fabrika için de yolun sonu gelmiş durumda. Üretim sürecinin sona ermesi ile Brüksel'de bulunan fabrika, kepenkleri kapatacak. Volkswagen, burada 3.000 kişiye istihdam sağlıyordu.

Bu arada; Audi Q8 e-tron'un özellikle de son dönemlerde tüm ilgiyi kaybettiği bilgisini paylaşalım. Oldukça yüksek maliyetlere sahip olan otomobil, ciddi talep düşüklüğü ile karşı karşıyaydı. Hâl böyle olunca Audi'nin aldığı karar, firmanın büyük bir yükten kurtulmasını sağlamış olacak.