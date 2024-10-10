En sevdiğiniz kotunuz ya da yumuşacık pamuklu tişörtünüzün üretimi için ne kadar su harcandığını hiç düşündünüz mü?

Dünya genelinde suyun daha kıymetli hâle geldiği şu son dönemlerde, kıyafetlerimizin su tüketim oranlarını bilmek de oldukça önemli.

Hazırsanız gardırobunuzda ne kadar su gizli olduğunu açıklıyoruz.

Kot pantolonun gerçek bedeli

Neredeyse hepimizin dolabında en az 1 tane kot pantolon vardır değil mi? Peki bu vazgeçilmez parçanın üretiminde ne kadar su kullanılıyor?

Bir kot pantolonun üretimi için yaklaşık 10.000 litre su harcanıyor! Evet, yanlış duymadınız! Bu su miktarı da yaklaşık 200 duş almakla eş değer.

Bu yüzden de aslında kot pantolonlar aslında dolabımızda saklı su canavarları olabilir.

Rahat ama maliyeti yüksek pamuklu tişörtler

İster yazın ister kışın pamuklu tişörtlerimiz de elimizin en çok gittiği kıyafetler arasında. Ne kadar masum görünseler de pamukluk tişörtün üretimi için ise ortalama 2.700 litre su tüketiliyor.

Pamuk tarımı, su kaynaklarını oldukça yoğun bir şekilde kullanıyor ve bu da pamuklu ürünlerin çevresel ayak izini artırıyor. Dolayısıyla, bir tişört alırken sadece görünüşüne değil, arkasındaki su tüketimine de dikkat etmemiz gerekiyor.

Ayakkabılar da su tüketimi açısından dikkat çeken başka bir giysi grubu.

Bir deri ayakkabı üretimi için ise yaklaşık 8.000 litre suya ihtiyaç var. Derinin işlenmesi ve ayakkabının bir araya getirilmesi sürecinde ciddi bir su harcaması yapılıyor.

Bir de her sezon yenilenen ayakkabı modası düşünülünce, aslında ne kadar büyük bir su kaynağının ayakkabılarımıza aktığını görmek şaşırtıcı.

Tekstil endüstrisi şaşırtıcı bir küresel su tüketimine neden oluyor.

Yılda 93 milyar metreküp tekstil endüstrisi için harcanıyor. Bu rakam da gezegenimizin içme suyunun yaklaşık yüzde 4’ü demek. Daha da basit örnek verirsek bu rakamlar, her yıl 37 milyon olimpik yüzme havuzuna eş değer.

Peki, kıyafetlerimizin bu devasa su tüketim oranları karşısında ne yapabiliriz?

Her yeni sezon alışveriş yapmak yerine, kaliteli ürünler alıp daha uzun süre kullanmayı tercih edin.

daha uzun süre kullanmayı tercih edin. Dolabınızı yenilemek istediğinizde ikinci el mağazalarına göz atın. Hem sürdürülebilir bir tercihte bulunmuş olursunuz hem de özgün parçalar bulma şansınız olur.

göz atın. Hem sürdürülebilir bir tercihte bulunmuş olursunuz hem de özgün parçalar bulma şansınız olur. Sürdürülebilir ve çevre dostu üretim yapan markaları tercih edin. Birçok marka artık su tüketimini azaltan teknolojilerle üretim yapıyor.

Artık sadece tarzımıza değil gezegenimize bıraktığımız izleri de düşünmek zorundayız. Bu yüzden de aslında aldığımız her kararda veya üründe su ayak izimize bakmakta fayda var. Bunun için işe gardırobunuzdan da başlayabilirsiniz.

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