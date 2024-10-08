Akıllı Telefonunuzun Üretim Aşamasında Ne Kadar Su Tükettiğini Öğrendikten Sonra Sık Sık Değiştirmekten Vazgeçeceksiniz

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Hiç aklınıza geldi mi, cebinizde taşıdığınız o akıllı telefonun üretiminden günlük kullanımına kadar ne kadar su tükettiği?

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi ancak bu teknolojik harikaların arkasında gizli bir çevresel maliyet olduğunu biliyor musunuz?

Sadece birkaç gram bir cihazın, üretim aşamasında tonlarca suya ihtiyaç duyması oldukça şaşırtıcı.

Bir akıllı telefonun üretiminde ne kadar su harcandığı düşündüğünüzden çok daha fazla.

işlemci su tüketimi

Ortalama bir akıllı telefon üretimi için yaklaşık 12.760 litre su harcanıyor. Bu miktar, bir insanın günde 3 litre içtiğini düşünürsek neredeyse 12 yıl boyunca içeceği suya eş değer!

Peki, bu su nerede kullanılıyor? Aslında bu devasa su tüketimi, telefonun içindeki parçaların üretiminde, özellikle de yarı iletkenlerin ve ekran teknolojisinin geliştirilmesinde kullanılıyor.

Yarı iletken üretim süreci son derece hassas ve temiz suya ihtiyaç duyan bir süreç. Silikon levhalarının temizlenmesi, bu hassas üretimin su tüketimini inanılmaz derecede artırıyor.

Ham madde üretiminden son montaja

telefon su tüketimi

Telefonun içerisinde kullanılan bakır, altın, gümüş gibi değerli metallerin çıkarılması ve işlenmesi de büyük miktarda su gerektiriyor. Ayrıca akıllı telefonun plastik veya cam parçaları için de suya ihtiyaç var.

Bu aşamalar tamamlandığında, cihazın montaj süreci nispeten daha az su tüketse de yine de çevresel etki yaratmaya devam ediyor.

Kısacası, akıllı telefonun doğum anından itibaren çevreye bıraktığı su ayak izi hiç de küçümsenecek türden değil.

Kullanım aşamasındaki su tüketimi ne kadar?

akıllı telefon ne kadar su harcıyor

Akıllı telefonlar yalnızca üretim aşamasında değil, kullanım süresince de dolaylı olarak su tüketimine neden oluyor. Günlük hayatta telefonlarımızı şarj ederken, elektriğin üretim sürecinde kullanılan suyu hesaba katmayı pek düşünmeyiz.

Ancak elektrik üretiminde kullanılan fosil yakıtlar ya da hidroelektrik santralleri de büyük miktarda su tüketiyor. Yani her telefon şarj ettiğinizde, dolaylı olarak su kaynaklarına da bir etki bırakıyorsunuz.

Peki, bu su tüketimini nasıl azaltabiliriz?

telefon enerji tüketimi

Öncelikle, sık sık telefon değiştirmek yerine mevcut cihazlarınızı daha uzun süre kullanmak bu konuda önemli bir adım olabilir. Bir telefonu 2 sene değil de en az 5 sene boyunca dikkatli bakarak kullanabilirsiniz.

Eski telefonları atmak yerine geri dönüştürmek de su tasarrufuna katkıda bulunacaktır. Ayrıca telefonunuzu şarj ederken enerji tasarrufu sağlayan yöntemler kullanmak, bu dolaylı su tüketimini de azaltabilir.

Teknoloji her ne kadar yaşam kalitemizi artırsa da çevreye olan etkilerini göz ardı etmemek ve bu konuda daha dikkatli adımlar atmak hepimizin sorumluluğu.

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