Yeni bir araştırma, elektrikli araç sahiplerinin normal bir kullanıcıdan daha fazla karbon ayak izi olduğunu ortaya koydu. Nedeni ise çok basit: Daha zengin olmaları.

Elektrikli otomobillerin daha yeşil bir gelecek oluşturmak için her yerde yaygınlaşması bekleniyor. Şimdiden bu durum başlasa da hâlâ tamamen elektrikli olmak için önümüzde uzun yıllar var. Elektrikli otomobillere geçilmek istenmesinin en büyük nedenlerinden biri, karbon ayak izini azaltmak.

Ancak yapılan yeni bir araştırma, bu duruma farklı bir bakış açısı getirerek ilginç sonuçlar ortaya koydu. Buna göre elektrikli araç sahiplerinin karbon ayak izi normal bir kullanıcıdan daha fazla. Peki neden?

Daha zengin olmaları nedeniyle karbon ayak izleri daha fazla

İki psikolog ve bir ekonomistin içinde yer aldığı araştırma Finlandiya’da gerçekleştirildi. Araştırmacılara göre elektrikli araç satın alan kişilerin daha varlıklı insanlar olması nedeniyle karbon ayak izleri ortalama bir otomobil sahibi insandan daha fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bu da en azından şu an için çevreye yararlılık konusunda pek iyi bir haber değil. Çalışma, PLOS Climate üzerinden yayımlandı.

Araştırmada binlerce insana yaşam tarzları hakkında sorular içeren anket gönderildi ve 3857 kişi incelendi. Sonuçlarda, elektrikli araç satın alanların ortalamadan daha varlıklı insanlar olduğu görüldü. Ayrıca daha yüksek eğitim seviyesine sahip oldukları ve daha uzun süre araba kullandıkları da gözlemlendi.

Aslında bu sonuç şaşırtıcı değil. Daha “varlıklı” olarak nitelendirilebilecek insanların karbon ayak izinin normalden daha fazla olduğu herkes tarafından bilinen bir şey. Elektriği daha çok kullanıyorlar, sera gazına neden olan daha fazla ürün satın alıyorlar ve daha fazla seyahat ediyorlar. Bu yüzden gayet anlaşılabilir diyebiliriz.

Araştırma, bir nevi sadece elektrikli araç almanın bir kişinin karbon ayak izini silmeye yeterli olmayacağının da bir göstergesi. Gerçekten de bu konuda adım atmak isteyenlerin tüm yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor.

Ayrıca bu araştırmanın Finlandiya’da yapıldığının altını tekrar çizelim. Özellikle Çin başta olmak üzere ucuz elektrikli araçların sayısı bir hayli artmış durumda. Yani artık daha varlıklı insanların tercih ettiği bir araç türü değil. Daha fazla şu anda bu tarz otomobillere erişebiliyor. O yüzden karbon ayak izinin bölgeye göre değişiklik gösterebileceğini anlamak gerek.