Kızılay'da Yenilenmiş Telefon Alınabilecek En İyi Yerler - Güncel Liste

Kızılay'da yenilenmiş telefon satın almak isteyenler için güvenilir satıcıları ve en doğru alışveriş noktalarını listeledik. Fiyat, garanti ve teknik destek açısından öne çıkan platformlarla, bütçenize en uygun yenilenmiş telefonu güvenle seçin.

Ankara'nın kalbi Kızılay, teknoloji alışverişinde de başkentlilerin ilk duraklarından biri. Artan sıfır akıllı telefon fiyatları ve teknolojik cihazların hızlı değişim döngüsü, tüketicileri haklı olarak yenilenmiş telefonlara yöneltiyor.

Hem bütçe dostu hem de çevre bilincine uygun bir seçenek olan yenilenmiş cihazlar, özellikle Kızılay'daki Ticaret Bakanlığı onaylı ve yüksek Google puanlı mağazalarda güvenle bulunabiliyor. Peki 2026 yılında Kızılay'da yenilenmiş telefon alınabilecek en iyi yerler nereler? Fiyatlar ne durumda ve alırken nelere dikkat etmeli?

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Kızılay'da yenilenmiş telefon satan güvenilir dükkânlar

Kızılay'da cihaz alırken merdiven altı tamirciler yerine kurumsal ve TSE belgeli yenileme merkezlerinin şubelerini tercih etmek büyük önem taşıyor.

Kızılay çarşılarında yenilenmiş iPhone ve Samsung seçenekleri

Teknocell İletişim - 4.9

Haritalarda tam puan almayı başarmış butik işletmelerden biri. Kızılay çarşı esnafı kültürünü yansıtan mağazada, özellikle yenilenmiş ve kozmetiği temiz ikinci el iPhone ve Samsung cihazlarında geniş seçenekler sunuyorlar.

İletişim numarası: 0312 429 01 46

Online İletişim - 4.7

Necatibey Caddesi'nin popüler ve köklü telefoncularından. Garantili ve testleri yapılmış temiz cihaz tedarikinde çok başarılı bir profile sahipler; müşteriler hem Apple hem de Android seçeneklerindeki çeşitlilikten oldukça memnun.

İletişim numarası: 0312 229 86 88

Kayaer GSM - 5.0

Kızılay'ın en işlek noktalarından Selanik Caddesi'nde bulunuyor. Zengin Samsung Galaxy ve iPhone stoklarıyla, yenilenmiş telefon seçeneklerini bizzat yerinde test edip inceleyebileceğiniz samimi bir işletme.

İletişim numarası: 0532 491 03 09

Kızılay'da Apple sertifikalı yenilenmiş ürün sunan noktalar

EasyCep Ankara Kızılay - 3.8

Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı onaylı en büyük yenileme merkezlerinden birinin Kızılay şubesi. Apple standartlarında test edilen, lisanslı yazılımlarla onaylanan, kutulu ve 12 ay garantili yenilenmiş cihazlar arıyorsanız en güvenilir noktalardan biridir.

İletişim numarası: 0531 991 71 43 / 0312 229 40 41

Teknosa (Kızılay AVM Şubesi) - 3.5

Kurumsal güvence ve sertifikalı ürün arayanlar için Kızılay AVM içindeki ideal adres. Reyonlarında doğrudan bakanlık onaylı yenileme merkezlerinden tedarik edilen, Apple logolu aksesuarlarla desteklenebilen garantili iPhone'ları faturasıyla ve taksit imkânıyla satın alabilirsiniz.

İletişim numarası: 0850 222 55 99 (Genel Çağrı Merkezi)

MediaMarkt (Kızılay AVM Şubesi) - 3.8

Kızılay AVM'de yer alan bir diğer büyük teknoloji zinciri. Özel sertifikalı ve test edilmiş yenilenmiş Apple cihazları stantlarında güvenle sergiliyorlar. Kurumsal iade/değişim politikalarıyla öne çıkıyor.

İletişim numarası: 0850 222 1 500

Kızılay'ın en yüksek puanlı yenilenmiş telefon satıcıları

iPhone Acil Servis - 4.6

Teknik servis altyapısı çok güçlü olan bir işletme. Yeniledikleri veya satışa sundukları revize cihazların donanımsal kondisyonu konusunda müşterilere yüksek güven veriyorlar. Satış sonrası destek puanları harita yorumlarında oldukça yüksek.

İletişim numarası: 0312 418 19 14

Telefon Hastanesi - 4.3

İsminden de anlaşılacağı üzere teknik onarım ve revizyon altyapısı çok sağlam olan bu işletme, garantili ikinci el ve yenilenmiş cihaz satışında şeffaf yaklaşımlarıyla Google Haritalar'da yüksek puan toplamış durumda.

İletişim numarası: 0544 430 22 88

Yenilenmiş telefon alınır mı? Avantaj ve dezavantajları

Yenilenmiş telefonlar, ikinci el cihazlardan tamamen farklı bir kategoridedir. Devlet destekli yasal bir zemine oturtulmuş bu sistemin artıları ve eksileri ise şöyle:

Avantajları : Sıfır cihaza göre %20 ila %40 arasında fiyat avantajı sağlar. Profesyonelce onarıldığı için donanımsal sürpriz yaşatmaz ve garantilidir.

: Sıfır cihaza göre %20 ila %40 arasında fiyat avantajı sağlar. Profesyonelce onarıldığı için donanımsal sürpriz yaşatmaz ve garantilidir. Dezavantajları: Kutusu sıfır orijinal kutu değildir (yenileme merkezinin kutusudur). Cihazın durumuna göre kılcal çizikler barındırabilir.

Yenilenmiş telefonlarda garanti süresi ne kadar?

Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliklerine göre TSE belgesine sahip yenileme merkezleri tarafından satılan cihazlar yasal olarak 12 ay garantilidir.

Bu garanti; anakart, ekran, batarya gibi temel donanımları kapsar ve Kızılay'daki kurumsal mağazalardan aldığınız cihazlarda doğrudan mağazaya başvurarak servis desteği alabilirsiniz.

Sıfır telefon ile yenilenmiş telefon arasındaki fark nedir?

Sıfır telefon, fabrikadan çıktığı gibi ilk defa sizin kutusunu açtığınız cihazdır.

Yenilenmiş telefon ise daha önce kullanılmış ancak yetkili merkezler tarafından arızalı parçaları (ekran, batarya vb.) sıfırıyla değiştirilmiş, içi dışı temizlenmiş ve tüm fonksiyonları %100 çalışır hâle getirilmiş cihazdır.

Hangi marka ve modeller yenilenmiş olarak alınabilir?

2026 yılı itibarıyla en çok rağbet gören ve stoklarda kolayca bulunan yenilenmiş telefonlar şunlardır:

Apple : iPhone 12, iPhone 13 serisi, iPhone 14 serisi ve iPhone 11 (bütçe dostu seçenek olarak).

: iPhone 12, iPhone 13 serisi, iPhone 14 serisi ve iPhone 11 (bütçe dostu seçenek olarak). Samsung: Galaxy S22 ve S23 serileri, Galaxy Z Flip/Fold serileri ve orta segment Galaxy A54/A34 modelleri.

Kızılay'da yenilenmiş telefon fiyatları - 2026 karşılaştırması

Döviz kurları ve enflasyon dinamikleri göz önüne alındığında 2026 yılı yenilenmiş telefon fiyatları markaya ve kozmetik duruma göre değişiklik göstermektedir.

Yenilenmiş iPhone fiyatları: Hangi model daha uygun?

Fiyat/performans açısından 2026 yılında en mantıklı tercih iPhone 13 ve iPhone 14 modelleridir. Kızılay mağazalarındaki ortalama fiyatlar şu şekildedir:

Yenilenmiş iPhone 12 (128 GB) : 22.000 TL - 25.000 TL

: 22.000 TL - 25.000 TL Yenilenmiş iPhone 13 (128 GB) : 32.000 TL - 36.000 TL

: 32.000 TL - 36.000 TL Yenilenmiş iPhone 14 (128 GB) : 44.000 TL - 48.000 TL

: 44.000 TL - 48.000 TL Yenilenmiş iPhone 15 (128 GB): 55.000 TL ve üzeri (A Kalite)

Yenilenmiş Samsung Galaxy fiyatları: 2026 güncel tablo

Yenilenmiş Galaxy S23 Ultra : 46.000 - 52.000 TL

: 46.000 - 52.000 TL Yenilenmiş Galaxy S23 : 33.000 - 37.000 TL

: 33.000 - 37.000 TL Yenilenmiş Galaxy S22 : 24.000 - 28.000 TL

: 24.000 - 28.000 TL Yenilenmiş Galaxy A54: 14.000 - 17.000 TL

NOT: Fiyatlar Kızılay bölgesindeki ortalama mağaza fiyatları olup, cihazın hafızasına ve kozmetik durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Yenilenmiş telefon alırken dikkat edilmesi gerekenler

Fiziksel bir mağazadan alışveriş yapmanın en büyük avantajı, cihazı elinize alıp kontrol edebilmenizdir.

Yenilenmiş telefonda batarya sağlığı nasıl kontrol edilir?

Yönetmelikler gereği yenilenmiş cihazların batarya kapasitesi en az %85 olmak zorundadır. Kapasitesi bu oranın altındaysa batarya sıfır bir parçayla değiştirilir.

iPhone için : Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj yolunu izleyerek maksimum kapasiteyi kontrol edebilirsiniz.

: Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı ve Şarj yolunu izleyerek maksimum kapasiteyi kontrol edebilirsiniz. Samsung için: Ayarlar > Pil ve Cihaz Bakımı > Teşhis bölümünden veya *#0228# kodu ile batarya durumunu sorgulayabilirsiniz.

A, B, C sınıfı yenilenmiş ürünler arasındaki fark ne?

Yenileme merkezleri telefonları tamamen kozmetik (dış görünüş) durumlarına göre sınıflandırır. Donanımsal olarak tüm sınıflar %100 kusursuz çalışır:

A Sınıfı (Mükemmel) : Kasasında veya ekranında gözle görülür hiçbir çizik yoktur. Sıfırdan farksızdır.

: Kasasında veya ekranında gözle görülür hiçbir çizik yoktur. Sıfırdan farksızdır. B Sınıfı (Çok İyi) : Işığa tutulduğunda belli olan, kılcal ve çok hafif kozmetik çizikler barındırır. Fiyat avantajı yaratır.

: Işığa tutulduğunda belli olan, kılcal ve çok hafif kozmetik çizikler barındırır. Fiyat avantajı yaratır. C Sınıfı (İyi/Kabul Edilebilir): Cihazın kasasında belirgin çizikler veya hafif soyulmalar olabilir ancak ekranında kullanımı engelleyecek bir kusur yoktur. En uygun fiyatlı seçenektir.

SSS: Kızılay yenilenmiş telefon hakkında merak edilenler

Kızılay'da yenilenmiş telefon kaç paraya alınır? 2026 fiyatları

Giriş-orta segment android cihazlar için 10.000 TL bandından başlayan fiyatlar, üst segment güncel Apple ve Samsung cihazlarında 50.000 TL seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

İhtiyacınıza göre ortalama 25.000 TL - 35.000 TL bütçe ile uzun yıllar kullanabileceğiniz amiral gemisi bir telefon alabilirsiniz.

Yenilenmiş telefon iadesi mümkün mü?

Evet, mümkündür. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde yasal olarak 14 gün koşulsuz cayma hakkı bulunmaktadır.

Kızılay'daki fiziksel mağazalardan yapılan alışverişlerde ise cihazda bir donanım arızası çıkması halinde 12 aylık garanti kapsamında cihaz değişimi, onarımı veya mağaza politikasına göre iadesi yapılabilmektedir. Mağazadan fiziki olarak alım yaparken ilgili kurumun iade sözleşmesini sormayı unutmayın.