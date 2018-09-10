Dayanıklılığı İle Ön Plana Çıkan 6 Şarj Kablosu

Telefonlarımıza dair en büyük sorunlarımızdan biri malum, kısa ömürlü şarj aletleri. Tabii ki bu sorunun basit bir çözümü de var; dayanıklı şarj kabloları.

Şarj kabloları ne yazık ki kısacık ömürleriyle bizi hayli üzüyor. Artık sürekli yanımızda taşıyor olmamız da muhtemelen bu kısa ömrün sebeplerinden. Hal böyle olunca da alternatif şarj aletleri vazgeçilmezimiz haline geliyor. Üstelik seçenekler sınırsız ve her fiyat aralığında kaliteli ürünler bulmak mümkün. Biz de bu ihtiyacınızı karşılayacak 6 dayanıklı şarj aletini listeledik. İlginizi çeken ürünün başlığına tıklayarak, ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.

Kopmalara ve kırılmalara karşı özel olarak üretilen BlitzPower Android İçin Örgülü Micro USB Şarj Kablosu, Micro USB portuna sahip tüm cihazlarda sorunsuz olarak kullanılabiliyor.

Örgü gövdesi sayesinde oldukça dayanıklı olan BlitzPower iPhone İçin Örgülü Lightning Şarj Kablosu, 1 metre uzunluğunda ve 2.1 Amper akım gücüne sahip.

Aynı anda hem şarj hem de data kablosu işlemi için kullanılabilen Bix Android İçin Ultra Güçlendirilmiş Micro USB Şarj Kablosu, kopmalara ve bükülmelere karşı oldukça dayanıklı.

Polyester yapısı sayesinde bükülmelere ve kopmalara karşı oldukça dayanıklı olan Bix iPhone İçin Ultra Güçlendirilmiş MFI Lightning Şarj Kablosu, Lightning girişine sahip olan tüm iPhone, iPad ve iPod'larda kullanılabiliyor.

Çelikten daha güçlü ve dayanıklı bir madde olan kevlar kullanılarak üretilen Nonda Zus Android İçin Micro USB Kevlar Şarj Kablosu, piyasada bulunan en dayanıklı ve güvenilir şarj kablolarından biri.

Kırılma ve kopmaya karşı en dayanıklı şarj kablolarından biri olan Nonda Zus iPhone İçin Lightning Kevlar Şarj Kablosu, Teknik Denetim Kurumu (TÜV) Laboratuvarlarında test edildi ve piyasanın en dayanıklı kablolarından biri.

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