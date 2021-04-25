Bebeklerde Sıklıkla Görülen Kolik Bebek Sendromu Nedir?

Yeni doğan bebeklerde ilk haftalarda sıklıkla görülen ve bebeği gerçekten zor durumda bırakan kolik bebek sendromu bir hastalık olmasa da çiçeği burnunda ebeveynleri endişelendiren bir durumdur. Kısaca kolik bebek sendromu nedir, belirtileri nelerdir, ne yapmak gerekir gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Öncelikle içiniz rahat olsun, kolik bebek sendromu bir hastalık değildir. Hatta yeni doğan bebeklerin ilk haftalarında sık sık karşılaşılan bir durumdur. Elbette sık karşılaşılan bir durum olması, can sıkıcı olmadığı anlamına gelmez. Kolik bebek sendromu atağı sırasında bebeğin canhıraş ağlamaları onu rahatsız ettiği gibi bu kadar uzun süre ağlama sonucu ortaya çıkan tablo da çiçeği burnunda ebeveynleri endişelendirecektir.

Kolik bebek nedir, belirtileri nelerdir, ne yapmak gerekir gibi sorular, ebeveynler tarafından sıkça sorgulanan aramalar olduğu için bu konuda uzmanların yanıtlarını derledik. En basit haliyle bir gaz sıkışması olarak tanımlayabileceğimiz bu tür durumların hepsi kolik bebek sendromu olmuyor. Bu adı alması için bazı belirtilerin sıklıkla tekrarlanması gerekiyor. Konu ile ilgili detaylara gelin daha yakından bakalım.

Kolik bebek nedir?

Kolik bebek sendromu ya da kısaca kolik bebek olarak adlandırılan bu durum bir hastalık değildir. Genellikle yeni doğan bebeklerin 2. ya da 3. haftasında başlayan gaz sıkışmalarıdır. Bebek, bağırsaklarında oluşan gazı dışarı atamaz ve bu durum sonucu oluşan rahatsızlık nedeniyle acı duyarak ağlamaya başlar.

Bebeklerin yaklaşık %20’sinde görülen kolik bebek sendromunu bilinen gaz sıkışmalarından ayırmak için bu durumun haftada en az 3 kez tekrarlanması ve gün içinde en az 3 saat sürmesi gerekir. Gaz sıkışması durumu her gün, öğleden sonra ya da akşam saatlerinde de olabilir. Genel olarak 3. ayı tamamlayan bebeklerde bu durum ortadan kalkar.

Kolik bebek sendromu sırasında bağırsaklarda biriken gaz ya da tuvalet ihtiyacı dışarı çıkamaz ve bu durumun yarattığı acı, bebeğin ağlamasına neden olur. Gazını çıkardıktan ya da tuvaletini yaptıktan sonra bebek rahatlar ve normal rutinine geri döner. Eğer her şeye rağmen ağlamalar sürüyorsa doktorunuza danışabilirsiniz.

Kolik bebek belirtileri nelerdir?

Kolik bebek bacaklarını karnına doğru çeker ya da oldukça gergin bir şekilde ileri doğru uzatır.

Karnı normalden çok daha şiştir, gazla dolu olduğu anlaşılır.

Ağlarken tüm vücudu, özellikle sırtı gergindir.

Emme sırasında bile bırakarak ağlamaya başlayabilir.

Ağlarken elleri yumruk şeklindedir ve sağa sola savurur.

Normalden çok daha yüksek sesle ağlar.

Acı çektiği yüzünden anlaşılır ve ağlama süresi uzadıkça yüzü kızarır.

Tüm belirtilerin görülme süresi günde toplam 3 saatten fazladır.

Aslında genel olarak tüm bu belirtilere baktığımız zaman ortaya olağan dışı bir tablo çıkıyor. Kolik bebek normal gaz sıkışmalarından daha yoğun olduğu için bebek acı çekiyor ve normalden çok daha güçlü tepkiler gösteriyor. Konuşamadığı için de haliyle yalnızca ağlıyor.

Şişkin bir karın kolik bebek sendromunda gözle görülür en önemli belirtilerdendir. Ancak her zaman olmayabilir. Karından daha aşağıda, bağırsaklarda sıkışan bir gaz da aynı rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu nedenle belirtilerin süresi ve tekrar sıklığı asıl dikkat etmeniz gereken noktadır.

Kolik bebek neden olur?

Bebeğin emerken çok fazla hava yutması.

Aşırı ağlama nedeniyle hava yutması.

Kabızlık.

Anne sütü dışındaki yiyeceklerin sindirilemiyor olması.

Farklı bağırsak sorunları.

Kolik bebek sendromunun görülmesinin nedenleri genel olarak bu şekildedir. Bazı oluşum nedenlerini engelleyebilirsiniz ama bazıları da olması gereken şeylerdir. Önemli olan, bebeğin yaşadığı gaz sıkışması durumunda ona doğru müdahale etmek ve gazını bir an önce çıkarmasını sağlamaktır.

Kolik bebek nedenleri arasında endişe verici olan tek madde ise farklı bağırsak sorunlarıdır. Yeterli bağırsak uzunluğuna sahip olmama, bağırsak düğümlenmesi, yeterince gelişmemiş bağırsaklar gibi sorunlar nedeniyle de gaz sıkışmaları olabilir. Böyle bir durumdan şüphelendiğiniz an mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Kolik bebek için ne yapmak gerekir?

Bebeği belirli bir ritimde sallayarak rahatlamasını sağlayın.

Anne ya da babanın bebekle sakin bir ses tonuyla konuşması rahatlatıcı olacaktır.

Göğsünüze yaslayarak güvende olduğunu hissettirin ve beline rahatlatıcı şekilde ufak ufak vurun.

Ağlama sırasında emzirmek ya da emzik vermek de rahatlatıcı bir yöntemdir.

Ortalama sabit bir hızda giden arabadaki bebeklerde de rahatlamalar görülmüştür.

Ilık suyla yıkanarak hafif masaj yapılması da bebeği rahatlatacaktır.

Kolik bebek nasıl susturulur, nasıl uyutulur, nasıl rahatlar gibi sorular bu sendromu yaşayan bebeğin ebeveynleri tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Bu sendromun bir hastalık olmadığını yeniden hatırlatalım. Bu nedenle ilk karşılaşıldığı zaman acil olarak doktora görünmesine gerek yoktur. Öncelikle yukarıdaki yöntemleri uygulamalısınız.

Genel olarak bu yöntemler sonucu bebek gaz çıkaracak ya da tuvaletini yapacaktır ve böylece rahatlayacaktır. Ancak bebekteki belirtiler çok daha uzun süre devam ediyorsa ve ne yaparsanız yapın rahatlamıyor, gaz çıkarmıyor ya da tuvaletini yapmıyorsa başka herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenmek için doktora gitmelisiniz.

Kolik bebek müzikleri:

Herhangi bir dijital müzik platformunu açtığınız zaman karşınıza kolik bebek müzikleri isimli bir liste çıkacağını sanmıyoruz. Ancak bebeklerin rahatlaması için müzik dinletmenin etkili bir yöntem olduğu da gerçek. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bebeğe dinletilen müziğin sabit bir ritme sahip olması ve sakinleştirici bir etki yapmasıdır.

Bazı bebekler klasik müzik dinlerken rahatlayabilir ama reggae tür müziğin sabit ve kendinizi akışa kaptırmanızı sağlayan ritmi de etkili olabilir. Birkaç deneme yaptıktan sonra bebeğinizin yüz ifadesinden neyi sevdiğini anlayabilirsiniz.

Kolik bebek sendromu nedir, nasıl geçer, belirtileri nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bilmeniz gereken bazı önemli detayları anlattık. Endişelenseniz bile paniğe kapılmadan sakinleştirme yöntemlerini uygulayın ve eğer rahatsızlık uzun süre devam ediyorsa mutlaka doktorunuza başvurun.