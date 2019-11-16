Konsept Uzay Aracı Breeze, Venüs’ün Gizemlerini Çözebilir

Venüs, aşırı sıcak yüzeyi ve sülfürik yağmur bulutları nedeniyle Güneş sisteminin bilinmezliklerle dolu gezegenlerinden biri olarak kalıyor. Buffalo Üniversitesi'nde tasarlanan konsept uzay aracı Breeze ise Venüs'ün bu gizemlerini çözebilir.

Güneş sisteminin en sıcak gezegeni olan Venüs, dünyamıza olan benzerliği nedeniyle halk arasında “Dünya’nın İkizi” olarak da biliniyor. Venüs, her ne kadar gezegenimize benzese de bilim insanlarının bu gezegen hakkında cevaplayamadığı pek çok soru bulunuyor. Güneş Sistemi'nin cehennemi denecek kadar sıcak yüzey, aşırı kalın bir atmosfer ve sülfürik yağmur bulutları arasında gezegeni keşfetmek de imkânsız bir hâl alıyor. Üstelik gezegenin yavaş dönüşü, karanlık tarafını keşfetmemizi de oldukça zora sokuyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Buffalo Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu Ekstrem Ortamlar ve Bölgesel Araştırmalar için Yaşam Hedefli Işın (Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Explorations/Breeze) isimli konsept uzay aracı, gezegeni incelemeyi daha olası bir hale getirmeyi hedefliyor.

Breeze, Venüs’ü dört ile altı gün arasında turlayabilecek:

Henüz konsept aşamasında olan Breeze, güneş enerjisiyle çalışmasının yanı sıra vatozun yüzgeçlerinden ilham alınarak tasarlanan kanatlara sahip. Venüs’ün sırlarına ışık tutması beklenen bu araç, NASA’nın erken aşamadaki projeleri fonladığı NASA İleri Kavramlar Enstitüsü (NIAC) programının bir parçası olarak seçilen 12 devrimci konseptten biri olmayı başardı.

Tıpkı bir vatozun büyük yüzgeçlerini yüzmek için kolaylıkla kullandığı gibi Breeze de Venüs’ün üst atmosferindeki şiddetli rüzgarları verimli bir şekilde kullanacak. Gezegeni dört ila altı günde bir dolaşması planlanan konsept araç, üzerinde bulunan ekipmanlarını şarj etmek içinse Güneş panellerinden güç alacak.

“Breeze, ipuçlarını doğadan alıyor”:

Yapılan açıklamalara göre Breeze; atmosferik numuneler alacak, hava durumunu izleyecek, volkanik aktiviteyi izleyecek ve Venüs’ün ortamı hakkında diğer verileri toplayacak. Aracın tasarımıysa Venüs'ün gizemli ve karanlık olan tarafını keşfetmek için özellikle uygun olacak. Projenin baş araştırmacısı olan Javid Bayandor, Breeze konseptini şöyle açıkladı:

“İpuçlarımızı doğadan, özellikle denizden alarak, uçuş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Tasarım, gezegende şiddetli bölgesel ve meridyonel rüzgarlara maruz kalacak böyle bir uzay aracı için şimdiye dek erişilmemiş bir kontrol derecesine izin verecek.”