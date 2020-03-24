Uzmanlardan Koktakt Lens ve Gözlük Temizliği Uyarısı

İçinden geçtiğimiz dönem, kişisel temizliğimize her zamankinden çok daha fazla önem göstermemizi zorunlu kılıyor. Uzmanlar, özellikle kontakt lens ve gözlük kullanan kişilerin, el temizliğine çok dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, gözlük ve kontakt lens kullanan kişilerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle, sağduyu ile alınacak önlemlerin enfekte olma riskini önemli ölçüde azaltabileceğini hatırlatan Amerikan Oftalmoloji Akademisi sözcüsü Dr. Sonal Tuli, “Bu yüzden ellerinizi gün içinde sık yıkayın. Lensleriniz için kaliteli hijyen suları kullanın. Burnunuza, ağzınıza ve özellikle gözlerinize dokunmaktan veya onları ovalamaktan mümkün mertebe kaçının” ifadelerini kullandı.

Dr. Tuli ayrıca gözlük kullanan kişilerin gözlüklerini düzenli olarak temizlemesi gerektiğini söylüyor. Yeni tip koronavirüs COVID-19, enfekte olmuş hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile bulaşıyor. Bu nedenle uzmanlar, kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmenin son derece riskli bir davranış olduğu konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Birleşik Krallık merkezli Specsavers Klinik Hizmetleri Direktörü Giles Edmonds ise gözlüklerin gün içinde sık sık temiz bir bezle silinmesi gerektiğini söylüyor. “Gözlüklerinizi bir yüzeye koymanız gerekiyorsa, tekrar takmadan önce temizlediğinizden emin olun” diyen Edmonds, uyarılarına şu sözlerle devam ediyor: “Yüzünüze dokunmadan gözlüklerinizi takmak veya çıkarmak neredeyse imkansız. Bu nedenle ellerinizi sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye yıkamayı ihmal etmeyin”

Edmonds ayrıca kontakt lens kullanan biriyseniz, lenslerinizi takmadan ve çıkarmadan önce ellerinizi sabun ve suyla dikkatlice yıkamanızın çok önemli olduğunu söylüyor. Tüm kontakt lens kullanıcılarının, lenslere temas eden parmak ve başparmak uçlarına özellikle çok dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Edmonds, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları korumak için ellerin doğru tekniklerle yıkınması çağrısında bulunuyor.