Konut Kredisindeki Yeni Dönem Uygun Fiyatlı Evleri Artırabil

BDDK, geçtiğimiz günlerde konut kredileri ile ilgili yeni kararlar almıştı. Bu düzenlemede 2 milyon TL'lik evlerde %90'a kadar, 2-5 milyon TL'lik evlerde ise %70'e kadar kredi kullanılabileceği belirtilmişti. Biz de kararı ve nasıl sonuçlar doğurabileceği hakkındaki bazı açıklamaları sizler için derledik.

Hepimizin bildiği gibi Türkiye, son zamanlarda ekonomik problemlerle mücadele ediyor. Birçok alanda fiyat artışları yaşanırken konut piyasası da bundan nasibini alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda kira artış oranlarına %25 sınır getirilmişti. Dün ise ev sahiplerinin bu neden dolayı ilanlarını geri çektiği aktarılmıştı.

Tabii kira fiyatları kadar konut fiyatları da oldukça yükselmiş durumda. Durum böyle olunca birçok vatandaş ev sahibi olma hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bu konu hakkında bir açıklama gelmiş, faizin 0,99 ve 0,89’a kadar inmesini sağlayan konut kredisi paketleri duyurulmuştu. Ancak ev sahibi olmayı kolaylaştırmayı amaçlayan bu kararın ardından yine fiyatlarda artış yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ev alacakları ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

2 milyon TL altındaki konutlarda %90 kredi kullanılabilecek, uygun fiyatlı evler artacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredilerine ilişkin yeni kararlar aldı. Buna göre 2 milyon TL’nin altındaki konutlar için %90’a kadar, 2 ile 5 milyon TL değerindeki konutlarda ise %70’e kadar kredi kullanılabilecek. 10 milyon TL’nin üzerindeki evlerde ise kredi kullanılamayacak.

Bunun yanı sıra sektörden temsilcilerin bu düzenlemenin olumlu olduğunu düşündüğü bildirildi. Gelen haberlerde yeni kararların uygun fiyatlı konut projelerini artıracağı, firmaların lüks projeler yerine dar ve orta gelirli vatandaşları kapsayan konutlara yönelebileceği aktarıldı. Ayrıca özellikle %90 oranında kredi kullanılabilecek evlerde bunun etkili olacağı belirtildi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da kararın, 1 milyona kadar olan kısmının çok önemli olduğunu, inşaatçıları ve müteahhitleri lüks konut yerine sosyal konuta yönlendireceğini belirtti. Bunun yanı sıra konutu önemli ölçüde etkileyen arsa maliyetlerinin de gündemde yer alması gerektiği ve belediyelerin imar uygulamalarında etkin olması gerektiği ifade edildi.