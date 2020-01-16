Son yıllarda büyük bir popülarite kazanan kripto para kullanımı, artık Türkiye'de de yaygınlaşmaya başlıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendi kripto para birimleri "şehir coin" için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeye ait bir kripto para çıkarabilmek için çalışma yaptıklarını duyurdu. Altay, konu hakkında yaptığı açıklamada kendi ekosistemlerini kuracaklarını ve "şehir coin" adlı kripto para uygulaması üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ndeki belediye başkanları oturumunda projelerini anlatan Altay, üzerinde çalıştıkları kripto para ile belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını gerçekleştirmeyi ve vergi tahsilatı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konya BB Başkanı: Biz acaba bir ‘şehir coin’ üretebilir miyiz diye çalışıyoruz.

Belediye Başkanı olarak en önemli görevlerinin finansman yaratmak ve "para bulmak" olduğunu dile getiren İbrahim Altay, şöyle konuştu:

"Belediyelerin ve başkanların en önemli görevi para bulmak gibi gözüküyor. Blockchain üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Biz acaba bir ‘şehir coin’ üretebilir miyiz diye çalışıyoruz. Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda iş birliğine hazırız. Özellikle sosyal yardımlarımızı acaba bununla vererek bir ekosistem oluşturabilir miyiz ya da belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını bununla yapabilir miyiz, diye çalışıyoruz. Belki ileride yasal düzenlemeyle belediyenin aldığı vergileri de eğer bu coinlerle alabilirsek kendi ekosistemimizi oluşturabiliriz."

Henüz somut bir adım atılmasa da, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı Türkiye'de kripto para kullanımının yaygınlaşması için önemli bir adım olabilir. Öte yandan Merkez Bankası bünyesinde çıkarılacak olan kripto paranın testlerine de bu sene içerisinde başlanması öngörülüyor.