Koronavirüs, İlk Kez Antarktika Kıtasında Görüldü

Koronavirüs salgınının ulaşmadığı tek kıta unvanına sahip olan Antarktika, bu unvanı kaybetti. Bilimsel araştırmalar için kıtada bulunan Şilili yetkililer, koronavirüse yakalandı. 36 kişiye yapılan testlerin pozitif çıkması üzerine harekete geçen yetkililer, karantinaya aldıkları personeli Şili'ye sevk ettiler.

2020 yılını tümüyle etkisi altına alıp dünya geneline yayılan koronavirüs salgınının bugüne dek görülmediği tek bir kıta vardı. Yaşayan insan sayısının da oldukça az olduğu bu kıta, tahmin edebileceğiniz üzere Antarktika'ydı. Ancak gelen son haberler, koronavirüsün o kıtaya da ulaştığını gözler önüne seriyor. Edinilen bilgilere göre bilimsel araştırma için Antarktika'da yer alan 36 Şilili, koronavirüse yakalanmış durumda.

Salgının Antarktika'ya ulaştığı bilgisi, ilk kez İspanyol basınında yer aldı. Daha sonra dünya genelinde duyulan olay, resmi kaynaklar tarafından da doğrulandı. Şilili yetkililer, zamanında yapılan önleyici tedbirler sayesinde salgının daha da yayılmasını önlediklerini, durumun kontrol altında olduğunu ifade ettiler.

Koronavirüs salgını, yerleşik nüfusun olmadığı Antarktika'ya nasıl ulaştı?

Antarktika; Asya ya da Avrupa gibi yerleşik bir nüfusa sahip değil. Kıta genelinde çeşitli ülkelerin araştırma yapmalarını sağlayan üsler var. Bu üsler de sürekli aktif değil. Ayrıca bu kıtaya ulaşmak da oldukça zorlu bir süreç. Koronavirüsün kıtaya ulaşmasınaysa Şilili ekibe lojistik destek sağlayan bir gemi neden oldu. 3 mürettebat üyesinin pozitif çıkması üzerine yapılan detaylı testlerde, 36 kişinin COVID-19'a yakalanmış olduğu tespit edildi.

Şilili yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs testi pozitif çıkan 36 personel, doğrudan karantina altına alındı. Karantina sürecinde de sağlık durumları yakından takip edilen personel, yoğun tedbirler altında Şili'deki Punta Arenas isimli kente gönderildi. Böylelikle salgının kıta genelinde yayılması önlenmiş oldu. Öte yandan, an itibarıyla Antarktika'da bulunan diğer araştırma ekiplerinden hiçbiri, şu ana kadar pozitif vaka bildirmedi.