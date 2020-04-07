Koronavirüsün Büyük İllerdeki Dağılımı Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası ülkemizdeki koronavirüs salgınıyla ilgili yeni verileri paylaştı. Salgının yoğun olduğu şehirleri de sıralayan Bakan Koca, hazırlanan haritalar üzerinden şehir şehir, mahalle mahalle dijital bir takip yürütüldüğünü söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerin vaka sayısı yüksek olduğu için dikkat çektiğini söyledi. Bakan Koca, 7 Nisan itibarıyla 20.023 test yapıldığını ve koronavirüs vaka sayısının 3.892 olarak belirlendiğini bildirdi.

Bugün koronavirüsten 76 vatandaşımızı daha kaybettiğimizi aktaran Bakan Koca, 256 vatandaşımızın da iyileştiğini kaydetti. Son verilerle birlikte ülkemizde test sayısı 222.868’e yükselirken toplam vaka sayısı 34.109 ve toplam vefat sayısı 725 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısıysa 1.582 olarak açıklandı.

Şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası:

Sağlık Bakanı Koca, ülkemizde koronavirüs vakalarının takibi için oluşturdukları sistemi de paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneline ilişkin haritalarda koronavirüs vakalarının hangi alanlarda daha yoğun olduğu görülebiliyor. Ayrıca söz konusu sistem üzerinden vakaların mahalle mahalle, sokak sokak takibi yapılabiliyor.

“Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk” diyen Bakan Koca, izolasyon kuralını artık şehir şehir uyguladıklarını, 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı olarak yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. Bakan Koca, “Başka seçeneğin olmadığını söyleyebilirim. Hepimizi eşit derece ilgilendiren, eşit derece tehdit eden virüse karşı birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

Bakan Koca, evde izole edilmesi gereken hastaları dijital yöntemle takip edeceklerini belirterek "Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Bunu kontrol altına almak zorundayız" diye konuştu.

İstanbul'da vaka dağılımı:

Ankara'da vaka dağılımı:

İzmir'de vaka dağılımı:

Bakan Koca'nın paylaştığı tüm haritalar: