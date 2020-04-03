Dünyanın İlk Drone İle İlaç Teslimat Hizmeti Başladı

Manna Zero adlı bir şirket, İrlanda'daki koronavirüs mağdurları için drone ile ilaç teslimatına başladı. Şirketin karantina sürecindeki insanlara yönelik bu girişimi dünyada bir ilk olarak nitelendiriliyor.

Koronavirüs salgınının etkisini artırmasıyla lojistik ve kargo sektöründe de önlemler alınmaya başlandı. Manna Aero adlı bir şirket, koronavirüs mağdurlarına yönelik dünyanın ilk drone ile ilaç teslimat hizmetini İrlanda'da hayata geçirdi. Drone'lar virüsten korunmak için evlerine kapanan insanlara ilaç göndermek için kullanılıyor.

İrlanda Havacılık Otoritesi'nden yetki alan Manna Aero’nun hizmeti, İrlanda'daki Moneygall kasabasında pilot uygulama olarak başladı. Eğer denemeler başarılı olursa, hizmet İrlanda'nın her yerine yayılacak ve yiyecek dağıtmak için de kullanılabilecek.

Drone'lar, insanlara reçete karşılığında ilaç gönderimi yapıyor. Manna Zero'nun kurucusu Bobby Healy, drone'ların insanlar arasındaki teması ortadan kaldırdığını ve salgın sürecinde normal teslimatlara göre daha kullanışlı olduğunu söylüyor. Ayrıca koronavirüs salgınına karşı bu şekilde katkıda bulunmanın gurur verici olduğunu belirtiyor.

Drone ile teslimat uygulaması, koronavirüs pandemisi ve buna bağlı eve kapanmaların yarattığı sorunlara teknolojik ve etkili bir çözüm sunuyor. İnsanlar, evlerinde ilaç ve gıdaya ihtiyaç duyuyorlar ve dışarıya çıkıp alışveriş yapmak, koronavirüsün bulaşma riskini artırmak anlamına geliyor.

Drone'lar daha önce de paket teslimatları için kullanılmıştı. Ancak Manna Zero'nun bu girişimi, koronavirüs mağdurlarının ilaca ulaşmasını sağlama noktasında dünyada bir ilk denebilir. ABD'de Zipline adlı bir şirket de ilaç dağıtım hizmeti başlatmak için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay bekliyor.