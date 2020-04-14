Koronavirüsten Kurtulanlar, Yaşadıklarını Anlattı

Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüse yakalanan insanlar, hastalık süresince yaşadıklarını anlattı. Salgına yakalandığında çok kaygılanmadığını belirten hastalardan biri, yaşama tutunmanın en önemli noktasının sağlam irade olduğunu söylerken başka bir hastaysa ölmekten korktuğunu dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanında koronavirüs salgınında her gün yeni vakalar ve ölümler görülüyor. Vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 122 bine dayandı, iyileşenlerin sayısıysa 460 bini geçti.

Koronavirüsten kurtulan bazı hastalar, yaşadıkları süreci anlattı. Oldukça dramatik şeyler yaşayan hastaların söyledikleri, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Gelin anlatılanlara daha yakından bakalım.

İspanya'ya gittiğinde koronavirüse yakalandı:

Bir haftalığına İspanya’ya erkek arkadaşının yanına giden Niharika Mahandru, birkaç gün sonra baş ağrısı, ateş ve ağrı gibi belirtiler görmeye başladı. Sonrasında öksürük, hâlsizlik, solunum güçlüğü yaşadı. Mahandru, tat ve koku duyularının zayıfladığını söyledi. Barselona'da bir hastanede akciğer röntgeni çekilen ve zatürre teşhisi konulan 28 yaşındaki Mahandru’nun ciğerlerinin sıvı topladığı anlaşıldı.

Niharika Mahandru, "Çok kötüydüm. Nefes alamıyordum. Sanki boğazım kapanıyor gibi hissettim. Çok korkutucuydu" dedi. Koronavirüs testi yapılan Mahandru’nun sonucu pozitif çıktı; hastanede yer ve yeterli personel olmadığı için ilaç verilerek eve gönderildi. Evde tedavi altına alınan ve doktorlar tarafından kontrol edilen Niharika Mahandru, şimdi evinde eski günlerine kavuşmayı dört gözle bekliyor.

Marhoun'a göre hayatta kalabilmenin sırrı sağlam irade:

26 yaşındaki otobüs şoförü Gafar Marhoun, Bahreyn'de koronavirüs tedavisi gören ilk kişi olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir hastalıkta hayatta kalabilmenin sırrını 'sağlam bir iradeye sahip olmak' şeklinde açıklayan Marhoun, "Ben çok kaygılanmadım. O kadar neşeliydim ki hastane personeli şaşırdı” dedi. Şoför, bu günlerin de geçeceğine ve her şeyin yeniden normale döneceğine inanıyor.

Gafar Barhoun, eşiyle birlikte İran'ın Meşhed kentine gitmişti ve Dubai üzerinden Bahreyn'e dönüşünde hastalığı uçakta çok öksüren başka bir yolcudan kaptığını düşünüyor. Dört hafta boyunca evde yalnız kalması tavsiye edilen Marhoun, şimdi tamamen iyileşti ve iki aydır göremediği çocuklarına kavuşmak için sabırsızlanıyor.

Turist rehberi, görevini yaparken salgına yakalandı:

Turist rehberi olan Jayantha Ranasinghe, Sri Lanka'da ilk koronavirüs tedavisi gören ve ilk iyileşen kişilerden biri durumunda. Mart ayının ilk haftasında İtalyan turistlerle birlikte mağara tapınağıyla ünlü Dambulla kasabasına giden Ranasinghe’nin sağlık durumu burada aniden kötüleşti. Ranasinghe, "Eşime hemen aile hekimine gitmemiz gerektiğini söyledim. 9 Mart'ta koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Ölmekten korktum" dedi.

Hastane personeli, o dönemde yaşam mücadelesi veren Jayantha Ranasinghe'ye paniğe kapılmaması gerektiğini söylerken Ranasinghe’nin eşi ve iki çocuğu komşularının öfkesine maruz kaldı. Bazı komşuların Ranasinghe’nin tüm köye hastalık bulaştıracağını söyleyerek dilekçeler yazdığı, hatta komşularından birinin evlerini ateşe vermekle tehdit ettiği belirtildi.

Kanser olan haber spikeri, koronavirüsü atlattı:

Koronavirüs tedavisi gören bir diğer isim BBC haber spikeri George Alagiah. Bir süre önce ateşi çıkan Alagiah'a koronavirüs teşhisi konuldu. Spiker, "Altı yıllık bir kanser hastası olarak koronavirüsü çok güçlü karşıladım. Hastalığımı önemsiz gibi göstermek istemiyorum ama biz kanser hastaları biraz avantajlıyız çünkü hayatlarımızda zorlu, karanlık dönemler yaşadık" diye konuştu. Belirtilerinin hafif olduğunu dile getiren George Alagiah şimdi iyileşti ancak bu kez eşi koronavirüs belirtileri gösteriyor.

20 günlük karantina sürecinden sonra iyileşti:

Koronavirüs salgını başladığında Çin’in Wuhan kentinde tıp eğitimi alan Tiger Ye, karantina başlamadan önce kenti terk etti ve Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletine gitti. Eve döndükten birkaç gün sonra hastalanan Tiger’ın koronavirüs testi pozitif çıktı ve Hindistan'ın ilk koronavirüs hastası olarak kayıtlara geçti.

Tiger Ye, hastanede 20 gün karantina altında kaldıktan sonra iyileşip büyükannesinin yanına döndü. Eğitimini internet üzerinden almaya devam eden tıp öğrencisi, Wuhan'da hastalığın kontrol alınmasına çok sevindiğini ve Hindistan hükûmetinin de aynı stratejiyi izlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Benim için hayat normale döndü. Umarım her şey yoluna girer. Bunu da yeneceğiz.”