Koronavirüse Hiçbir Önlem Almayan Tek Ülke: Belarus

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle panik yaşanırken Belarus salgına karşı hiçbir önlem almıyor oluşuyla dikkat çekiyor. 86 vakanın görüldüğü ülkenin Devlet Başkanı Lukaşenko, "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" demişti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şimdiye kadar 25.035 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyanın tüm ülkelerinde panik yaşanıyor fakat bir ülke var ki tüm bunlar yaşanırken hiçbir önlem almıyor. Bahsi geçen ülkenin ismi Belarus.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ciddi önlemler alınırken Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Ülkede şu ana kadar 86 vaka tespit edilmesine rağmen geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, koronavirüse karşı ülke olarak herhangi bir önlem almayacaklarını belirterek "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamaktır" demişti.

Futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi:

Lukaşenko, yaptığı açıklamada yurt dışından gelen herkese test yapıldığını söylemiş ve "Günde 2/3 kişinin testi pozitif çıkıyor. Bu kişiler 1,5/2 hafta karantinaya alınıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Belarus'un koronavirüs salgınına rağmen ülkedeki futbol ligini tatil etmeyen tek Avrupa ülkesi olması da tepkilere yol açtı.

Hükûmetin salgına yönelik herhangi bir önlem almamasına rağmen başkent Minsk'te yaşayanlar koronavirüs korkusuyla evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Gençler ve çocuklar okullarına gitmek istemezlerken ülkedeki birçok üniversite sabah saatlerinde ulaşımda yaşanan yoğunluk nedeniyle öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla derslerini geç saatlerde başlatma kararı aldı.

Belarus'ta 86 kişide koronavirüs tespit edildi. Bazı yerel kaynaklar ülkede koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ancak bu ölümlerin resmi kayıtlara geçirilmediğini iddia ediyor. Aleksandr Lukaşenko daha önce de koronavirüs salgınından korunmak için yurttaşlarına 'traktör terapisi' önermişti. Lukaşenko'ya göre salgından kurtulmanın yolu kırlara gidip çalışmak ve traktör sürmekti. Lukaşenko, "Traktör herkesi iyileştirecektir, tarla herkesi iyileştirir" demişti. Lukaşenko, Sovyetler Birliği dağılmadan önce kolektif çiftlik yöneticisiydi.