Rize'de, Koronavirüs Nedeniyle Karantina İlan Edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de ilk yerleşim yeri karantinası açıklandı. Rize’nin Kendirli beldesi ve beldede bulunan 4 köyde karantina ilan edildi. Belde ve köylere giriş-çıkış karantina nedeniyle yasaklandı.

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle ilk yerleşim yeri karantina uygulaması Rize’nin Kendirli beldesi ve beldede bulunan 4 köyde ilan edildi. Belde ve 4 köyde uygulanacak karantina, Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Kendirli Beldesi ile beraber beldeyle yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina uygulanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, karantina altına alınan yerleşim yerlerine giriş-çıkışların denetime tabi tutulacağı söylenirken karantina altındaki insanlarda yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanların sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Kontrolden geçirilen insanlar, evlerinde izole edilecek veya gerekli görüldüğü durumlarda hastaneye kaldırılacak.

Karantina altına alınan Kendirli beldesi ve 4 köyde acil ihtiyaçların giderilmesi haricinde sokağa çıkmak yasaklandı. Karantina altında bulunan insanların ihtiyaçlarını gidermesi için fırın ve marketler çalışmaya devam edecek. Ancak market ve fırınlarda sıkı denetim uygulanacak.

Kendirli beldesi, Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı karantina altına alınan ilk yerleşim yerleri oldu. İl Sağlık Müdürlüğü, belde ve köylerde kaç koronavirüs vakası olduğunu ise açıklamadı.