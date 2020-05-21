1 Günde En Çok Koronavirüs Vakası 20 Mayıs'ta Görüldü

DSÖ’nün yaptığı açıklamaya göre dünya üzerinde tek bir günde en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü gün, 20 Mayıs oldu. Koronavirüs, tek bir günde 106 binden fazla kişiye bulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü, 20 Mayıs’taki yeni koronavirüs vaka sayısının, şu ana kadar 24 saat içinde gözlemlenen en fazla koronavirüs vaka sayısı olduğunu açıkladı. Worldometers’in verilerine göre 20 Mayıs itibariyle tek bir günde 106 bin kişide koronavirüs tespit edildi. Bu kişilerde en yüksek vaka sayısına sahip ülke 11 bin 790 yeni vakayla ABD olurken, onu 8 bin 764 vakayla Rusya izledi.

En çok koronavirüs vakasının görüldüğü ilk 10 ülke arasında binin üzerinde yeni vaka sayısı bulunan ülkeler; ABD ve Rusya başta olmak üzere 3 bin 497 yeni vakayla Brezilya ve 2 bin 346 yeni vakayla İran oldu. Bu ülkeler dışındaki diğer 6 ülkede yeni vakalar 1000’in altında kaldı.

En az ölüm Türkiye’de

Şu anda dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 9. ülke olan Türkiye, 152 bin 587 kişide koronavirüs tespit etti. Bu kişilerden 113 bin 987’si sağlığına kavuşurken, 34 bin 378 kişide ise hala koronavirüs bulunuyor. Günlük verilere baktığımızda ise COVID-19 nedeniyle vefat eden kişiler arasında en az insan kaybeden ülke konumundayız. Ülkemizde dün 23 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Toplam can kayıplarında da Rusya’dan sonra en az can kaybı yaşayan ülke olduk. Ülkemizde şu ana kadar 4 bin 222 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye, durumu kritik olan koronavirüs hastaları verilerinde de en iyi durumdaki ülkeler arasında yer alıyor. İlk 10 ülkeye baktığımızda durumu kritik hasta sayısı en az olan ülke İtalya’yken ikinci sırada 877 kritik hastayla Türkiye yer alıyor.

Rusya’nın da koronavirüste hızlı bir yükseliş sergilemesiyle dünya genelinde hala çok fazla insana bulaşan COVID-19, ülkemizde her geçen gün biraz daha fazla kontrol altına alınıyor gibi gözüküyor.