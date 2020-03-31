Koronavirüsün Yayılırken İzlediği Yeni Bir Yol Bulundu

Japon bilim insanlarının yaptığı yeni çalışmayla koronavirüsün nasıl bu kadar hızlı bir şekilde yayıldığını açıklayan yeni bir bulaşma yolu keşfedildi. Araştırmaya göre koronavirüs, uzun süre havada kalan mikro damlacıklar sayesinde çok daha fazla insana yayılıyor.

İlk olarak 2019'un aralık ayında Çin’de görülen koronavirüs, günümüzde hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Dünya çapında hükûmetler ve bireyler, koronavirüse karşı geniş çaplı önlemler alıyor olsa da virüs her geçen gün daha fazla insanda görülüyor. İşte bu durumun sebebini açıklayabilecek bir araştırma, geçtiğimiz günlerde Japon bilim insanları tarafından paylaşıldı.

Japon bilim insanlarının yaptıkları çalışma sonucunda koronavirüsün farklı yapıdaki yayılma yolu ortaya çıkarıldı. Bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla elde ettikleri önemli sonuç, önümüzdeki haftalarda koronavirüsün daha çok yayılmasını önlemede oldukça önemli bir rol oynayabilir.

Koronavirüs, mikro damlacıklar sayesinde daha fazla yayılıyor:

Koronavirüs hakkında bugüne kadar öğrenilen bilgilere göre virüs, iki nedenle başka bir insana bulaşıyordu. Bu nedenlerden ilki bir insanın virüs taşıyan bir insanla temas kurmasıyken ikincisi öksürük ve hapşırık yoluyla etrafa dağılan damlacıklardı. Ortaya çıkan üçüncü bulaşma yoluysa mikro damlacıklar.

Japonya Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Başkanı Kazuhiro Tateda’ya göre mikro damlacıklar, insanlar birbirlerine yakın durumdayken virüsü bir diğer insana taşıyabiliyor. Yani insanlar birbirleriyle konuşurken ve hatta yalnızca yan yana duruyorken bile virüs, sağlıklı bir insana da sıçrayabilir.

Araştırmacılar, koronavirüsün yayılmasını engellemek için gözlerini yeni yayılma mekanizmalarına çevirdiler. Virüs az önce bahsettiğimiz gibi sohbet esnasında veya yan yana dururken bile bulaşabiliyorsa mevcut olan yayılma mekanizmaları bu durumu açıklayamıyor.

Japon araştırmacıların ortaya koydukları yeni yayılma mekanizması sağlık kuruluşları tarafından onaylanırsa bu durum, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için yeni önlemleri beraberinde getirecektir. Aynı zamanda bugünlerde aldığımız sosyal izolasyon tedbirinin önemi daha da artacaktır.

Mikro damlacıklar ne kadar havada kalıyor?

NHK tarafından hazırlanan bir belgesele göre bir insan kapalı bir ortamda öksürdüğünde yalnızca birkaç saniye içinde 100.000 damlacık ortama saçılabiliyor. Büyük damlacıklar 20 - 30 saniye sonra havadan düşerken mikro damlacıklar, daha uzun süre havada asılı kalıyor. NHK tarafından hazırlanan belgeseli izlemek ve yeni keşfedilen yayılma yolu hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için alttaki videoyu izleyebilirsiniz: