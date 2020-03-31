Türk Doktor, Koronavirüs Hakkında En Temel Bilgileri Anlattı

Koronavirüs, kısa sürede tüm dünyada etkisini gösterince pek çok devlet yetersiz bilgi ve alt yapı dolayı salgına hazırlıksız yakalandı. İnsanların ve toplumun sağlığını ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit eden koronavirüs hakkında Doktor Ayşe Köse, tüm süreci açıklayan 17 dakikalık bir video yayınladı.

Koronavirüs salgınının ilk günlerinde ne Çin ne de Dünya Sağlık Örgütü neden olduğu hastalığı “pandemi” olarak tanımamıştı. Gerekli önlemleri önceden alan ülkelerde salgın kontrol altında gelişmeye devam ederken, önlemlerin geciktiği İtalya, İspanya ve ABD gibi ülkeler ne yazık ki onbinlerce kişide koronavirüse raslandı.

İnsanlık için virüsler yeni bir şey değil, hatta koronavirüs de yeni değil. Dünya tarihinde daha önce 2003 yılında SARS, 2012’de ise MERS ismiyle bilinen salgınlar da koronavirüs nedeniyle çıkmıştı. Ancak bu salgınlar 2020’deki koronavirüs salgını kadar geniş coğrafyalara yayılmadan engellendi. Yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı, hem çok daha kolay bulaştığı hem de ilk etapta ciddiye alınmadığı için yayıldı.

En basit haliyle virüs nedir? Bakteriden ne farkı var, insan vücudunda ne yapar? Koronavirüs nedir, neden test yapılır? Bağışık olmak ne demek ve karantina ne anlama geliyor?

Aklımızdaki genel soruların hepsine yanıt veren Doktor Ayşe Köse, yukarıdaki videoda tüm tabloyu olabildiğince basit bir şekilde anlatıyor. Bir nevi ilkokuldaki fen bilgisi dersleri kadar basitleştirilmiş bir anlatım olduğu için salgına dair hemen hemen herkesin kafasındaki sorular yanıt bulabiliyor.

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan, Türkiye'deki salgının son durumu hakkındaki güncel verilere de buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Türkiye'deki test prosedürleri hakkındaki videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Not: Videodaki bilgiler 20 Mart 2020 tarihindeki en son bilgileri içeriyor. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında yeni sağlık kurumları, laboratuvarlar kurup test imkanlarını genişletmeye devam ediyor.