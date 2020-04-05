Koronavirüste İşe Yarayan 7 TL'lik İlacın Üretimi Başladı

İlaç firması Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan bir ilacın koronavirüs tedavisinde olumlu sonuç erdiğinin tespit edildiğini ve ilacın yeniden üretiminin başlatıldığını, ilaçların Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

İlaç firması Abdi İbrahim, bundan 3 yıl önce Keymen İlaç adlı şirketi satın almıştı. Keymen tarafından üretilen ve 7 TL'ye satılan bir ilacın, koronavirüs tedavisinde kullanılabildiği ortaya çıktı.

Firma daha önce bu ilacın üretimini yeterince kâr getirmediği gerekçesiyle sonlandırmıştı. Uzmanların ilacı tavsiye etmesi üzerine firma yeniden üretime başlamıştı. İlaçların Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiği açıklandı.

Videolu açıklama

Şirket, ilacın teslim edildiğini bir video ile paylaştı. Videoda “Dünyamızın savaştığı salgınlarla biz de hep var gücümüzle savaştık. Dünyayı ve insanları iyileştirmek için tam 108 yıldır hep buradaydık. Ve bugün de; tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü yenmek için çalışmaya devam ediyoruz. Araştırma sonuçlarına göre, tedavide olumlu netice verebildiği ürünümüzün ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Yıl boyunca üreteceğimiz bu ürünün tamamını bağışlayarak Türk tıbbının hizmetine sunacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Etken madde olarak Klorokin adlı bir maddenin kullanıldığı ilaç bir süredir üretilmiyordu. Koronavirüse karşı bir umut olan ilaç, bir süredir üretimde yer almıyordu. Firma yeniden üretim yaptı.

3 Yıl önce satın alınmıştı

İlaç ilk olarak Keymen İlaç tarafından üretilmiş ancak firmanın 3 yıl önce Abdi İbrahim tarafından satın alınması üzerine bu firmaya geçmişti. İlacın üretimi, istenilen kazancın elde edilememesi nedeniyle durdurulmuştu.

İlacın üretimi sona ermesine rağmen, ruhsatının kaybedilmemesi için ilaç fiyatı belirlenmişti. 19 Şubat’ta Sağlık Bakanlığı tarafından ilacın bedeli 7 lira 3 kuruş olarak açıklanmıştı. İlaç, daha önce sıtmanın tedavisi için kullanılıyordu.

Abdi İbrahim, Nisan 2020’de 1 milyon 600 bin tablet ilaç üreteceğini açıklarken, üretimin de yıl sonuna kadar devam edeceğini ve tamamını Sağlık Bakanlığı’na bağışlayacağını da duyurdu. Böylece tedavi bekleyen insanlar için yeni bir umut doğmuş oldu.