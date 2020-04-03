UV Işınları Kullanarak Koronavirüsü Öldüren Cihazlar

Maltepe Üniversitesi’nden bilim insanları, koronavirüse karşı ultraviyole ışın kullanan 3 cihaz geliştirdiler. Geliştirilen 3 cihaz, koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için kullanılacak.

Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kuantum Optiği ve Elektroniği Teknolojileri Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Afif Sıddıki ve ekibi, ultraviyole ışınları kullanarak koronavirüsü öldürecek 3 cihaz geliştirdi.

Maltepe Üniversitesi’den yapılan açıklamada, “El Cihazı”, “Dezenfeksiyon Kapısı” ve “Dezenfeksiyon Kabini” olarak isimlendirilen cihazların ilk etapta sağlık çalışanları için kullanılacağı açıklandı. Cihazların geliştirilmesine liderlik eden Prof.Dr. Sıddıki, önceliklerinin sağlık çalışanlarını yüksek virüs yükünden kurtarmak olduğunu söyledi. İlerleyen dönemde ise cihazlar yoğun bakım servislerinde, karantina odalarında ve hastane girişlerinde kullanılmaya başlanacak.

Koronavirüsü öldürmek için elle kullanılan cihaz

Prof.Dr. Afif Sıddıki, ultraviyole ışınları kullanan benzer sistemlerin Çin’de metro hatlarında ve ABD’de havaalanlarında kullanıldığını söyledi. Sıddıki, sağlık personellerine yönelik elde kullanıma uygun ve kabin tipi cihazların henüz olmadığını söyledi.

Koronavirüsü bulunduğu ortamda öldürebilecek üç cihazdan El Cihazı’nın 10-15 cm mesafeden 1-2 dakika uygulanması, uygulandığı alandaki virüslerin yüzde 90’ınından fazlasının ölmesini sağlıyor. HIV virüsünü 15 cm mesafeden 75 saniyede öldürebilen cihaz, koronavirüsü ise 75 saniyeden daha kısa bir zamanda yok edebiliyor.

Koronavirüsü 75 saniyeden kısa sürede öldüren cihaz

Dezenfeksiyon Kapısı olarak isimlendirilen cihaz ise, yoğun bakım üniteleri ve karantina servislerinin kapılarına yerleştirilecek şekilde tasarlandı. AVM’lerde bulunan X-ray cihazlarına benzer bir tasarıma sahip olan cihazda X ışınları yerine ultraviyole ışın kullanılıyor. HIV virüslerini 6 dakikada yok eden cihaz, koronavirüsü ise 15 saniyeden kısa bir sürede öldürüyor.

Hasta yatakları, solunum cihazları, kıyafetler gibi virüs bulaşmış büyük nesnelerin dezenfekte edilmesinde kullanılacak Dezenfeksiyon Kabini de koronavirüs ve diğer virüslerin kısa bir sürede yok edilmesini sağlıyor.

Özellikle sağlık çalışanlarına virüs bulaşma riskini düşürecek olan bu cihazların kullanılması için özel bir bilgi gerekiyor. Prof. Dr. Sıddıki, insan hücrelerinin de virüsler gibi ultraviyole ışınlardan zarar gördüğünü, bu nedenle bu cihazların kullanımında özel donanım ve bilgi birikimi gerektiğini belirtti.

Koronavirüsün öldürülmesini sağlayacak bu cihazların üretilmesi için İstanbul Kalkın Ajansı (İSTKA) ve TÜBİTAK’a başvuru hazırlıkları sürüyor. İSTKA ve TÜBİTAK’ın desteğinin ardından üç cihazın üretilmesine hızlı bir şekilde başlanacak.