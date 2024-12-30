Kripto para piyasaları, yükseliş sürecinin ardından can sıkıcı bir akümülasyon sürecine girdi. Peki bu durum ne zaman değişecek? Piyasalarda neler bekleniyor?

2024 yılı, kripto para piyasaları için oldukça hareketli. Zira bu yıl içerisinde genelde yükselişler yaşandı. Özellikle de geride bıraktığımız birkaç ay, oldukça hareketli geçti. Bir numaralı kripto para olan Bitcoin (BTC), rekor üzerine rekor kırdı.

Ancak bu durum, özellikle de son günlerde tersine döndü. Sanki başta BTC olmak üzere tüm altcoin'lerin yakıtı bitmiş gibiydi. Fiyatlar değişmiyor, yükselişler oldukça sınırlı kalıyordu. Peki piyasalardaki son durum nasıl? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto para piyasalarındaki son durum şöyle:

Coinmarketcap verilerine baktığımızda BTC'nin 93 bin 810 dolar, Ethereum'un (ETH) ise 3.416 dolardan işlem gördüğüne tanıklık ediyoruz. BTC, bir haftada yüzde 2,4 değer kaybı yaşarken ETH ise yüzde 2 değer kazanabilmiş durumda. Diğer altcoin'lerdeki durum da pek farklı sayılmaz.

Analistlere göre kripto para piyasalarındaki durgunluğun temel nedenlerinden biri, Donald Trump'ın göreve başlamasının bekleniyor olması. Ayrıca ABD başta olmak üzere pek çok bölgede yaşanan tatil sezonu da piyasayalardaki hareketi engelliyor. Analistler, 2025 yılında hareketliliğin artacağına inanıyorlar ancak hareketin yönünü bilen yok...

Not: Kripto para piyasalarının çok yüksek riskli yatırım araçları olduğunu unutmayın. Paranızı kaybetmek istemiyorsanız planlamalarınızı şimdiden yapın ve bu doğrultuda hareket edin. Aksi takdirde canınız yanabilir. Bu içerik de dahil olmak üzere gördüğünüz hiçbir bilgiyi yatırım tavsiyesi olarak almayın.