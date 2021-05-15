Kripto paralar çok hızlı bir şekilde değerleniyor. Bugün sizlere yıllar içinde değerine değer katan kripto paralarla geçmişte ve günümüzde neler alınabileceğine baktık.

Hemen hemen son 10 yıl içerisinde hayatımıza giren ve tüm dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri olan kripto paralar, hızlı yükselişini sürdürmeye devam ediyorlar. Örneğin Bitcoin'in ilk ödemesinin yıllar yıllar önce 10 bin Bitcoin karşılığında 1 pizza siparişi için yapıldığını biliyor musunuz? Bugünkü değeriyle karşılaştırıldığında dünyanın en pahalı pizza siparişi olduğunu söyleyebiliriz, ancak kripto paraların erken dönemlerinde bu tarz ödemeler sık sık görülüyordu.

Bugün sizlere kripto paraların ilk çıktığındaki değerleriyle günümüzdeki değerlerini kıyasladık. Karşılaştığımız sonuçlar fazlasıyla ilgi çekici. Ayrıca bu listemizde aynı kripto parayla alabileceğiniz ürünlere de örnek verdik. Örneğin 1 Bitcoin'le 10 sene öncesinde bir oyuncak araba satın alabiliyorken günümüzde son derece lüks bir araba alabiliyorsunuz. Listemize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.

Bitcoin (BTC)

10 Yıl Önce: 13,92 TL (Günümüz kuruna göre: 75 TL)

5 yıl önce: 1580 TL (Günümüz kuruna göre: 4459 TL)

Günümüz: 424.869 TL

Ethereum (ETH)

5 yıl önce: 41 TL (Günümüz kuruna göre: 118 TL)

Günümüz: 33.300 TL

Binance Coin (BNB)

3 yıl önce: 62 TL (Günümüz kuruna göre: 123 TL)

Günümüz: 5125 TL

Litecoin (LTC)

4 yıl önce: 92 TL (Günümüz kuruna göre: 218 TL)

Günümüz: 2765 TL

Dogecoin (DOGE)

(10 bin DOGE olarak hesaplanmıştır.)

4 yıl önce: 91 TL (Günümüz kuruna göre: 215 TL)

Günümüz: 44.136 TL

BitTorent

(10 bin BTT olarak hesaplanmıştır.)

2 yıl önce: 77 TL (Günümüz kuruna göre: 112 TL)

Günümüz: 519 TL

Cardano (ADA)

(10 bin ADA olarak hesaplanmıştır.)