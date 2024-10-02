En son Neandertallerin yaşadığı dönemde Dünya'nın yakınından geçen C/2023 adlı gök cismi, binlerce yıl sonra Dünya'ya en yakın geçişini yapacak. Dünya'ya gözlemlenebilecek kadar yaklaşan C/2023 gökyüzünde daha da parlak şekilde görülebilir.

Neandertallerin yaşadığı dönemde görülen ve çok uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıkan kuyruklu yıldız C/2023 A3 (Tsuchinshan–Atlas), Dünya’ya en yakın geçişini yapmak üzere geri dönüyor. Uzmanlar, bu muhteşem gök cismine göz atmanın önümüzdeki günlerde mümkün olabileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl keşfedilen C/2023 A3, Güneş’in etrafında yaklaşık 80,000 yılda bir dönen uzun bir yörüngeye sahip. Royal Observatory Greenwich’teki kıdemli astronom Dr. Gregory Brown, bu kuyruklu yıldızın kökeninin Neptün’ün ötesinde bulunan Oort bulutuna dayandığını belirtiyor. Geçtiğimiz ay Güneş’e en yakın noktaya ulaştı ve 13 Ekim civarında Dünya’ya da yaklaşması bekleniyor. Brown, “Kuyruklu yıldızların parlaklığı, Dünya’ya ve Güneş’e olan mesafelerine bağlı olarak değişiyor” diyor.

Kuyruklu yıldız geri dönüyor

Astronomlar, bu kuyruklu yıldızın gözle görülebilir hale geldiğini ve koşullara bağlı olarak daha da parlaklaşabileceğini bildiriyor. Şu an sabah erken saatlerde doğuya, Sextans takımyıldızına bakarak gözlemlenebilir. En iyi görüntü için ise 13 Ekim’den itibaren akşam saatlerinde, Boötes takımyıldızına doğru bakılmasını öneriyorlar.

Brown, kuyruklu yıldızın gözle görünür bir leke olarak algılanabileceğini, ancak daha detaylı bir görünüm için dürbün ya da küçük bir teleskop kullanılmasını tavsiye ediyor.