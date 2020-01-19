Lamborghini, 2019 Yılında En İyi Satış Yılı Rekorunu Kırdı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, 2019 satışı yılı raporlarını açıkladı. Şirket, yayınladığı raporda 2019’un en iyi satış yılı olduğunu duyururken bunda en büyük yapın Urus SUV’lerde olduğunu dile getirdi.

İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, 2019 senesini oldukça başarılı satış rakamlarıyla kapattı. Şirket, 2019’a dair yayınladığı raporunda 2019’un en iyi satış yılı olduğunu açıkladı. Şirketin 2019 yılındaki bu büyük başarısının arkasında ise Urus SUV aracı bulunuyor.

Şirketin ürün gamına eklediği bu yeni SUV araç, çeşitli eleştirilere maruz kalsa da şirkete maddi yönden oldukça büyük bir katkıda bulundu. Şirket, 2019’da 2018’e göre yeni araç satışında %43’lük bir artış yakaladığını söyledi. 2018 yılında satılan yeni Lamborghini araç sayısı 5.750 iken bu sayı 2019 senesinde 8 bin 205’e çıktı.

Urus SUV’nin başarısı

Lamborghini, 2019 senesi içerisinde 4.962 Urus satmayı başardı ki 2018’deki kısmi satış yılında satılan Urus araç sayısı 1.761’di. Yani Urus SUV, şirketin satışlarının %65’lik kısmını oluşturmayı başarırken, neredeyse tek başına da 2018 yılındaki toplam araç satış sayısını yakaladı.

Şirketin geçmiş yıllardaki araç satış sayılarıyla bir kıyaslama yapacak olursak Lamborghini, 2013 yılında sadece 2.121 araç satışı gerçekleştirebilmişti. Şirketin önceki araç satış rekoru ise 2.406 araç satışıyla 2008 yılında, ekonomik daralmanın hemen öncesinde gerçekleşmişti.

En çok Lamborghini Urus alan ülke, 2.374 ile ABD oldu. Şirket, 2019 yılındaki araç satış hedefini 8.500 olarak belirlemişti. Koyduğu hedefe tam olarak ulaşamamış olsa da sadece 295 araç uzağında tamamlamayı başardı.

İtalyan otomobil üreticisi, 2020 yılındaki hedeflerini de yeni nesil süper arabaları için hibrit varyantlarına odakladı. Şirket, süper kapasitör teknolojisi için patent alımını da yaptı. Ayrıca sistem, MIT ile yapılan bir ortaklıkla geliştirildi.