Lamborghini, V12 motorlu süper otomobili Lamborghini Aventador için 2011 yılından bu yana birçok farklı türev ve tasarım çıkarmıştı. Üstü açık bir Lamborghini Aventador modeli de 2012 yılında Aventador J ismiyle tanıtılmıştı. Şirket, aracın severlerini heyecanlandıracak haberi bugün verdi. Lamborghini Aventador SC20 tanıtıldı.

İtalyan süper otomobil üreticisi Lamborghini, özellikle 2011 yılından beri piyasaya sürülen veya konsept tasarım olarak tanıtılan Aventador modelleriyle biliniyor. Murciélago modelinin halefi olarak 2011 yılında piyasaya sürülen Lamborghini Aventador, çıktığı günden beri birçok türeviyle gözleri kamaştıran güzelliğini otomobil tutkunlarına gösteriyordu.

2012 yılında şirket Lamborghini Aventador J adında bir model tanıtmıştı. Bu modelin tavanı yoktu ve Lamborghini hayranlarının neredeyse hepsi için yalnızca bir hayaldi zira araçtan yalnızca bir adet üretildi. Tavansız olması nedeniyle kimi tarafından beğenilmeyen ve eleştirilen, kimi tarafındansa fazlasıyla beğenilen Lamborghini J'nin ardından yollara çıkacak tavansız bir Lamborghini Aventador modeli tanıtılmamıştı, ta ki bugüne kadar.

Lamborghini Aventador SC20 trafiğe çıkabilecek:

8 yıl sonra ilk kez yollara çıkacak tavansız bir Aventador modeli tanıtıldı. Squadra Corse departmanı tarafından tasarlanan Lamborghini Aventador SC20 hem gözleri kamaştıran tasarımı hem de korkunç derecede güçlü hissettirecek performansı ile birlikte bugün görücüye çıktı. Yine birçok kişi tarafından sadece hayal olarak kalacak olan Lamborghini Aventador SC20, yalnızca bir adet üretilecek. Aracı alan kişi fazlasıyla şanslı sayılabilir zira otomobil trafiğe çıkabilecek.

Dış mekanına göz attığımızda Lamborghini Aventador SC20, Aventador ismine yakışan sportif ve agresif görüntüsünü daha üst seviyelere çeken modifikasyonlara sahip. İç mekânda ise fazlasıyla Alcantara malzeme görüyoruz. Koltuklarda da dahil olmak üzere jant, arka kanat, tampon ve difüzör çevresinde de araca fazlasıyla yakışan mavi detaylar görüyoruz.

Elbette Aventador isminin geçtiği yerde performanstan bahsetmemek olmaz. Gücünü 6,5 litrelik atmosferik V12 motordan alacak olan Lamborghini Aventador SC20, 770 beygir gücüne ve 720 Nm torka sahip olacak. Lamborghini Aventador serisinin en hızlı modellerinden biri olan SVJ ile neredeyse aynı olan bu değerlere bakıldığında Lamborghini Aventador SC20 fazlasıyla güçlü olacak gibi duruyor. Aracın fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.