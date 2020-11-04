Lamborghini Huracan Evo Flue Capsule'ün Renkleri Tanıtıldı

Lamborghini’nin hırçın çocuğu Huracan Evo Flue Capsule’ün 2021 modellerinde yer alacak 5 farklı renk seçeneği açıklandı. Hem mat hem de parlak renklere sahip olacak yeni Huracan, bu tasarımını siyah tonlarıyla destekliyor.

Lamborghini, narin tasarımlar için uğraşan bir süper otomobil firması değil. Arabanın hava kanallarını daha iyi kullanıp yüksek hızlarda yere daha fazla basması için tasarlanan bu çılgın otomobiller, tasarım olarak da daha çok “hırçın” sayabileceğimiz bir tarza sahip. Dünyanın en ikonik otomobil modellerinden olan Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule de şirketin bu mimarisini en iyi temsil eden otomobillerden biri olarak kabul edilebilir.

Şirket, bu hırçın çocuğunu daha çekici kılmak için 2021 modellerinde kullanılacak yeni renk paletini tanıttı. Daha çok parlak renklerle dikkat çeken bu renk paleti, 5 farklı renk seçeneğiyle süper otomobili daha dikkat çekici yapmayı başaracak gibi görünüyor.

Matlık ve parlaklık bir arada

Tanıtılan yeni renklere baktığımızda hem mat bir görünüm hem de oldukça parlak bir renk skalası görüyoruz. Verde Shock (yeşil), Arancio Livrea (turuncu), Celeste Fedora (mavi), Arancio Dac (farklı tonda bir turuncu) ve Gallo Clarus (sarı) renklerine sahip yeni palet, Lamborghini sahiplerini ve bunları gören otomobil tutkunlarının dikkatini fazlasıyla çekecek gibi görünüyor.

Lamborghini, bu mat ve parlak renklere ek olarak otomobilin tavanında mat bir siyah renk tercih etmiş. Ayrıca bu mat siyah renkler otomobilin ön ve yan tamponlarıyla birleşiyor. Bu parlak renkler ve mat siyahlar son derece ilgi çekici bir kontrast yakalayarak otomobili daha da ilgi çekici bir hale getirmiş.

İç mekan siyahlardan oluşuyor

Lamborghini, otomobilin içinde ise daha çok siyah ağırlıklı bir tasarım tercih etmiş. Elbette dışında yoğun olarak gördüğümüz mat parlak renkler içeride de yer alıyor, ancak gözü yormayacak şekilde küçük detaylara eklendiğini görüyoruz. Örneğin start-stop düğmesi kapağı ve koltuk başlığında küçük bir işleme olarak karşımıza çıkan bu renkler, otomobilin içinde de bir tasarım uyumu yakalandığını bizlere gösteriyor.

Huracan Evo Flue Capsule, standart koltuklar yerine yeni spor koltuklarla birlikte geliyor. Opsiyonel olarak alınabilecek bu koltuklarda, Alcantara veya Evo Sportivo döşemeli deri seçenekleri mevcut.

Lamborghini Huracan Evo Flue Capsule bizlere neler sunuyor?

Lamborghini, Huracan’ın görünümünü yenilese de kaputun altında çok da fazla bir değişiklik yapmıyor. Lamborghini’nin doğal emişli 5,2 litrelik V10 motorunun yer aldığı otomobil 630 beygir gücü üretebiliyor. Bununla birlikte 600 Nm tork üreten araç, sadece 2,9 saniyede 100 km/sa hıza çıkabiliyor. Ayrıca 325 km/s azami hızı bulunan model, 2021 yılı için yenilenen renk seçenekleriyle başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyor.

Peki sizler Lamborghini’nin hırçın çocuğu Huracan Evo Flue Capsule’ü beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.