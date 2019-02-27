Batarya Ömrüyle Tam Bir Asker Telefonu: Lava A7 Duyuruldu

Lava, tam 22 farklı dil desteği ve 6 güne kadar dayanabilen bataryasıyla Lava A7'yi duyurdu. Telefonun fiyatı çok uygun olacak.

Tuşlu klasik telefonlar günümüz teknolojisinin çok gerisinde olsa da halen bir kesim tarafından tercih edilebiliyor. İkinci hattın kullanıldığı bir iş telefonu veya her duruma karşı bir yedek cihaz bulundurma amacı taşıyanlar için kullanılabilecek oldukça ekonomik ve sağlam bir alternatif geliyor.

Hindistan menşeli yerel telefon firması Lava, her bütçeye hitap eden yeni bir telefon duyurdu. 32 GB depolama alanına ve 2.4 inçlik renkli bir ekrana sahip olan telefon, kullanıcılarına 6 gün şarj ömrü vadediyor. 1750 mAh bataryaya sahip bu model, süper batarya isimli bir moda sahip ve sıradan telefonlardan kat kat daha fazla şarj ömrüne sahip olabiliyor.

Bizim topraklara uğrar mı bilinmez ama telefonun fiyatı 1600 RS (118 TL) olarak belirlenmiş ve yedek telefon olarak gayet kebap bir fiyat gibi görünüyor. Gümüş, mavi ve fildişi renkleriyle gelecek olan cihaz çok yakında piyasada olacak.