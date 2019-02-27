2019 Yılında Piyasaya Çıkacak Olan 5G Destekli 10 Telefon

Ha geldi ha gelecek derken 5G destekli birçok akıllı telefon MWC 2019 kapsamında ve öncesinde duyuruldu. Bu yıl göreceğimiz 5G destekli telefonlara göz atıyoruz.

MWC 2019 kapsamında aralarında Huawei Mate X ve LGV50 ThinQ'in de olduğu bazı 5G destekli telefonlar duyuruldu. Eğer siz de 5G destekli bir telefon almayı planlıyorsanız, aşağıda bahsettiğimiz bu telefonlara iyice bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Samsung Galaxy S10 5G

Samsung, Inside Program etkinliği ile birlikte Galaxy S10 ailesine 5G destekli bir telefon geleceğini duyurdu. Telefonun fiyatının 1000 dolar civarında olması bekleniyor.

Huawei Mate X

MWC 2019 kapsamında duyurulan Mate X hem katlanabilir bir telefon hem de 5G destekli bir telefon. Telefonun fiyatı 2.600 dolar seviyesinde olacak.

OnePlus 5G

OnePlus'un ilk 5G telefonunu 2019'un ikinci çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefonun fiyatının 200 - 300 dolar bandında olacak.

LG V50 ThinQ

4,000mAh'lık bataryasıyla dikkat çeken telefona dair herhangi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı. 2019'un ilk yarısı bitmeden piyasada olacak.

Honor 5G

Android Authority kaynaklı gelen bir habere göre Honor, bu yıl içerisinde 5G telefonunu piyasaya sürecek.

iPhone 12

Apple er ya da geç bir 5G telefonu piyasaya sürecek ancak katlanabilir telefonlarda olduğu gibi 5G konusunda da henüz hiçbir açıklama yapmış değiller.

Motorola 5G

5G Moto Mod, bu senenin en fazla beklenen 5G telefonlarından biri. Ancak telefonla ilgili bir çıkış tarihi ve fiyat skalası bulunmuyor.

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Mi Mix 3 kısa süre önce duyuruldu ancak standart versiyonda 5G bulunmuyordu. 5G versiyonu da duyurulan cihazın çıkış fiyatı 680 dolar olacak.

Oppo

Oppo, henüz bir duyuru yapmamış olsa da 2019'un ikinci çeyreğinde 5G destekli bir telefon tanıtacak. Cihazda Snapdragon 855 yonga seti bulunacak.

ZTE Axon 10 Pro 5G

ZTE de MWC 2019'da 5G'li telefonunu (ZTE Axon 10 Pro 5G) duyuran firmalardan oldu. Cihazda 4.000 mAh batarya ve 6.47 inç AMOLED ekran bulunuyor, fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmadı.