Riot Games'in Tüm Oyunları Epic Games Store'a Geldi

Riot Games; League of Legends , Valorant , Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra oyunları dahil tüm Riot Games oyunlarının artık Epic Games Store’dan indirilebileceğini açıkladı. Oynaması ücretsiz olan bu oyunlar indirilmek istenildiğinde öncesinde Riot istemcisi indirilecek.

Pandemi dönemiyle birlikte bilgisayar ve konsol oyunları sektörüne yönelik de ilgi artışı bir hayli artışa geçti. Bunu fırsat bilen oyun şirketleri ve dağıtımcıları ise oyun ağını genişletebilmek için çeşitli yeniliklere, farklılıklara gidiyor. Oyun severler için ise bu çalışmalar hem önemli bir kolaylık olurken hem de gelişen oyun kültürü memnun ediyor.

İki büyük oyun geliştiricisi ve dağıtımcısı Epic Games ve Riot Games, güç birliği yaptı. Riot Games, Riot Games; League of Legends , Valorant , Teamfight Tactics ve Legends of Runeterra oyunları başta olmak üzere tüm Riot Games oyunlarının artık Epic Games Store’dan indirilebileceğini açıkladı. Bu güç birliğinden her iki şirkette gayet memnun görünüyor.

“Bizimle iş birliği yaptıkları için heyecanlıyız”

Epic Games Store, gerçekleştirdiği yeniliklerle ve hemen hemen her hafta ücretsiz dağıttığı oyunlarla dikkat çekmeyi ve rakiplerinin seviyesine ulaşmayı başardı. Epic Games ve Riot Games arasında yapılan bu anlaşma da birçok oyuncuyu sevindirebilecek düzeyde. Riot Games oyunlarının Epic Games Store’dan da sahip olunabileceği bu yeni iş birliğine göre, oyunları indirmek istediğinizde Riot istemcisini de indirmeniz gerekecek.

Epic Games Store Genel Başkan Yardımcısı Steve Allison yapılan iş birliğine yönelik, “Riot Games dünyanın en iyi geliştiricilerinden ve çığır açan pek çok eğlence serilerinin de yaratıcılarından biri. Bizimle iş birliği yapmayı seçerek oyunlarını Epic Games Store aracılığıyla milyonlarca yeni oyuncuya sunmalarından dolayı çok heyecanlıyız” şeklinde açıklamada bulundu.