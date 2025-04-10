Türkiye'deki en ucuz otomobillerden olan Leapmotor T03'ün Avrupa'daki üretimi durduruldu. Peki bundan sonra ne olacak?

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobillerden biri olan Leapmotor T03 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Stellantis'in bugüne dek Polonya'da ürettiği otomobilin artık bu fabrikada üretilmeyeceği açıklandı.

Stellantis'in böyle bir karar almasının nedeni, Fransa'nın uygulamaya koyduğu yeni bir düzenleme. Fransa hükûmeti, bu tarife kapsamında Leapmotor T03 için uygulanmakta olan ve 4.000 euro'ya kadar ulaşabilen desteği kaldırdı. Çünkü kullanılan parçaların yeteri kadar yerli olmadığı tespit edildi. Stellantis de buna paralel olarak T03 üretimi durdurmaya karar verdi. Zira Fransa, Leapmotor T03'ün en büyük pazarlarından biriydi.

Peki şimdi ne olacak?

Yaşanan olay, Leapmotor T03'ün artık sadece Çin'den ithal edileceği anlamına geliyor. Bu da Leapmotor'un faydasına olan bir şey değil çünkü gümrük vergileri, bu firmayı zora sokacak. İşte tam da bundan kaynaklı olarak Leapmotor, yeni bir üretim üssü aramak zorunda kalabilir.

Leapmotor T03'ün Avrupa üretiminin tamamen sonlanmış olması, Türkiye'yi dolaylı olarak etkileyecek. Eğer Leapmotor yeni bir üretim merkezi arayışına girerse Türkiye, firmanın işine gelecek ülkelerden bir tanesi olabilir. Neticede hem Avrupa'ya yakın hem de vergi açısından daha uygun. Böylesi bir karar, aracın Türkiye fiyatının daha da düşmesini sağlayabilir.