Lego, 2026’da satışa sunacağı Pokémon temalı yeni set serisini duyurdu. Mega Bloks ile yollarını ayıran Pokémon, Lego ile iş birliği yaptı.

Lego sonunda Pokémon hayranlarını sevindirecek bir haber verdi. Pokémon temalı yeni bir set serisi çıkaracağını duyurdu. Pokémon hayranlarının sevilen karakterleri Lego parçalarıyla inşa etmesine olanak tanıyacak.

2026’da piyasaya çıkacak özel serisiyle sevilen Pokémon karakterleri artık Lego parçalarıyla inşa edilebilecek. İşte detaylar!

Lego ve Pokémon'dan iş birliği geldi

Lego’nun duyurusunda, iki markanın logolarının yan yana yer aldığı bir görsel paylaşıldı ve Lego’dan yapılmış bir Pikachu kuyruğu ilk ipucu olarak gösterildi. Setlerin içeriğiyle ilgili henüz ayrıntılı bilgi verilmezken, Pokémon’un uzun süredir iş birliği yaptığı Mega Bloks ile yollarını ayırdığı ve yeni bir ortaklık sürecine girdiği belirtildi. Nintendo ile yakın çalıştığı bilinen Pokémon’un, bu iş birliği kapsamında Lego ile farklı bir yapı deneyimi sunacağı ifade edildi.

Lego ve The Pokémon Company yetkilileri, bu ortaklığın hayranlara farklı bir oyun deneyimi sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamalarda, klasik Lego yapım setlerinin yanı sıra bazı modellerin interaktif özellikler içerebileceğine dikkat çekildi. Özellikle NFC veya dijital entegrasyon gibi yeniliklerin mümkün olup olmadığı merak konusu.

Yeni Lego Pokémon setleriyle ilgili detayların önümüzdeki dönemde duyurulacağı aktarıldı. 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan koleksiyonun hem Lego tutkunlarına hem de Pokémon hayranlarına farklı bir yapı deneyimi sunacağı ifade edildi.