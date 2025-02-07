Kamera teknolojileri üreten Leica, iPhone'lar için kamera tutacağı duyurdu. "Lux Grip" isimli ürün, dikkat çekici olsa da oldukça yüksek bir fiyatı var. İşte detaylar...

Akıllı telefonlar için geliştirdiği kamera teknolojileriyle milyonlarca tüketicinin gönlüne taht kuran Leica, önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, iPhone'lar için özel bir kamera tutacağı geliştirdiğini açıkladı. Teknik özellikleri açısından ilgi çekici olan ürün, fiyatıyla can sıkacak gibi görünüyor.

"Lux Grip" olarak isimlendirilen tutacak, telefona tıpkı MagSafe kılıfları gibi takılıyor ve tüketicilere, profesyonel fotoğraf makinesi kullanıyor hissi yaşatıyor. Özelleştirilebilir butonlara ev sahipliği yapan ürün, dikey veya yatay olarak ayarlanabiliyor ve iPhone 12 ile sonrasında üretilen tüm modellerle uyumlu.

Karşınızda Leica Lux Grip

Leica'nın iPhone'lar için ürettiği aksesuar, "Leica Lux" uygulaması ile kullanılıyor. Bu kiti telefonuna yerleştiren bir kullanıcı, Leica Lux uygulaması sayesinde iPhone'unun Kamera uygulamasını ayarlayabilecek. Ayrıca Leica Lux Grip'in sahip olduğu 300 mAh kapasiteli batarya, bu tutacak ile 1000 kadar fotoğraf çekilmesini sağlayacak. USB Type-C ile donatılan ürün, sadece 2 saat gibi bir sürede şarj edilebilecek.

Gelelim fiyata. Leica'nın açıklamasına göre Lux Grip satın almak isteyen tüketicilerin, bugünün kuru ile 11.800 TL'ye denk gelen 329 dolarlık ödemeyi yapmaları gerekecek. Bu fiyat sadece Türkiye için değil, her bölge için gerçekten yüksek. Zira o paraya Android telefon satılıyor...