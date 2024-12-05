MSI, yeni el konsollarını duyurdu. "Claw 8 AI+" ve "Claw 7 AI+" olarak isimlendirilen konsollar, yüksek performansları ile oyunseverlerin beğenisini kazanacak gibi görünüyorlar. MSI'ın yeni konsolları 25 Aralık'ta piyasaya sürülecek.

Teknoloji devi MSI, yeni el konsollarını resmen duyurdu. "Claw 8 AI+" ve "Claw 7 AI+" olarak isimlendirilen en konsolları, en çok da yüksek performansları ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyorlar. Gelin hep birlikte MSI'ın yeni el konsollarına yakından bakalım.

MSI'ın yeni el konsolları, neredeyse tamamen aynı özelliklerle donatıldılar. Aradaki farklardan biri, ekran boyutu ile ilgili. Bu bağlamda; MSI Claw 8 AI+ modelinde 8 inç boyutlu FHD+ ekran bulunurken Claw 7 AI+ modelinde ise 7 inç ekran görüyoruz. Her iki konsolda da 120 Hz değişken tazeleme oranı ve 500 nit parlaklık sunuluyor.

MSI'ın yeni el konsolları böyle görünüyor

MSI'ın açıklamasına göre el konsolları, Intel Core Ultra 7-258V işlemcilerden güç alıyorlar. Her iki modelde de Intel Arc 140V GPU, 32 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı sunulacak. Claw 8 AI+ modelinde Wi-Fi 7 ile Bluetooth 5.4, Claw 7 AI+ modelinde ise Wi-Fi 6E ile Bluetooth 5.3 bulunacak. MSI'ın yeni el konsolları, Thunderbolt 4 portu için de destek verecekler. Batarya cephesinde ise 80 Whr ile 54,5 Whr kapasitelerine ev sahipliği yapan konsollar, Windows 11 Home işletim sistemiyle çalışacaklar ve MSI'ın "Cooler Boost HyperFlow" isimli soğutma sistemi barındıracaklar.

MSI tarafından yapılan açıklamaya göre Claw 7 AI+, 799 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Daha büyük ekranlı Claw 8 AI+ ise 899 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Her iki konsol da 25 Aralık itibarıyla piyasaya sürülecekler.