MWC 2024'te Duyurulan Tüm Lenovo Dizüstü Bilgisayarlar

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MWC 2024'e hızlı bir giriş yapan firmalardan Lenovo, 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı dizüstü bilgisayarlarını gösterdi.

Yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) kapılarını açtı. Etkinlikte yeni ürünlerinin üzerindeki örtüyü kaldıran firmalardan biri de Lenovo oldu.

Lenovo, çok sayıda farklı dizüstü bilgisayarı tanıtırken herkesin ihtiyacına yönelik farklı bir model bulabilecekleri bir seçki hazırladıklarını söylemek mümkün. 

İşte Lenovo'nun MWC 2024'te tanıttığı tüm dizüstü bilgisayar modelleri:

ThinkPad T16 Gen 3 (16" Intel)

lenovo

Intel'in yapay zekâ deneyiminden de faydalanabilmeyi sağlayan bu modelin tamir edilebilirliği de yüksek tutulmuş. Böylece uzun süre kullanımı mümkün olabiliyor. 

İşlemci Intel 14 nesil Core Ultra
RAM 64 GB'a kadar
Depolama 2 TB'a kadar
Ekran 4K 60Hz OLED 16 inç

ThinkPad T14s Gen 5

T14s

İşlemci 14 nesil Intel Core Ultra
RAM 64 GB'a kadar
Depolama 2 TB'a kadar
Ekran 2.8K 120Hz OLED 14 inç

ThinkPad T14 Gen 5

T14 gen 5

İşlemci AMD Ryzen 8040/14. Nesil Intel Core Ultra
RAM 64 GB'a kadar
Depolama 2 TB'a kadar
Ekran 2.8K 120Hz OLED 14 inç

ThinkPad X12 Detachable Gen 2

Thinkpad x12

Yaklaşık üç yıllık aradan sonra gördüğümüz ilk Surface Book alternatifi olan modelin özellikleri de oldukça başarılı.

İşlemci Intel 14. nesil Core Ultra
RAM 32 GB'a kadar
Grafik İşlemci Entegre grafik işlemci
Ekran 12,3 inç dokunmatik ekran
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera 8 MP

ThinkBook 14 2-in-1 4. Nesil

ThinkBook 14 2-in-1

Bu cihazın en dikkat çekici özelliği ise kesinlikle 360 derece dönebilen ekranından geliyor. Böylece farklı kullanımların da önü açılmış oluyor. İçindeki donanımlar ise iş temelli bir model olduğunu gösteriyor. 

Ekran 14 inç
İşlemci 14. Nesil Intel Core Ultra
RAM 64 GB'a kadar
Depolama 2 TB
Grafik İşlemci Entegre grafik işlemci
Girişler Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, microSD, kulaklık

Lenovo'nun açıkladığı fiyatları ise şöyle:

  • ThinkPad T14 Gen 5: 1,199 (Intel) ve $949 (AMD) dolar
  • ThinkPad T14s Gen 5: 1,399 dolar
  • ThinkPad T16 Gen 3: 1,219 dolar
  • ThinkPad X12 Detachable Gen 2: 1,399 dolar
  • ThinkBook 14 2-in-1: 1,169 dolar
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Kaynak : https://www.lenovo.com/in/en/events/mwc/announcements/
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