MWC 2024'te Duyurulan Tüm Lenovo Dizüstü Bilgisayarlar

Yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) kapılarını açtı. Etkinlikte yeni ürünlerinin üzerindeki örtüyü kaldıran firmalardan biri de Lenovo oldu.
Lenovo, çok sayıda farklı dizüstü bilgisayarı tanıtırken herkesin ihtiyacına yönelik farklı bir model bulabilecekleri bir seçki hazırladıklarını söylemek mümkün.
İşte Lenovo'nun MWC 2024'te tanıttığı tüm dizüstü bilgisayar modelleri:
ThinkPad T16 Gen 3 (16" Intel)
Intel'in yapay zekâ deneyiminden de faydalanabilmeyi sağlayan bu modelin tamir edilebilirliği de yüksek tutulmuş. Böylece uzun süre kullanımı mümkün olabiliyor.
|İşlemci
|Intel 14 nesil Core Ultra
|RAM
|64 GB'a kadar
|Depolama
|2 TB'a kadar
|Ekran
|4K 60Hz OLED 16 inç
ThinkPad T14s Gen 5
|İşlemci
|14 nesil Intel Core Ultra
|RAM
|64 GB'a kadar
|Depolama
|2 TB'a kadar
|Ekran
|2.8K 120Hz OLED 14 inç
ThinkPad T14 Gen 5
|İşlemci
|AMD Ryzen 8040/14. Nesil Intel Core Ultra
|RAM
|64 GB'a kadar
|Depolama
|2 TB'a kadar
|Ekran
|2.8K 120Hz OLED 14 inç
ThinkPad X12 Detachable Gen 2
Yaklaşık üç yıllık aradan sonra gördüğümüz ilk Surface Book alternatifi olan modelin özellikleri de oldukça başarılı.
|İşlemci
|Intel 14. nesil Core Ultra
|RAM
|32 GB'a kadar
|Grafik İşlemci
|Entegre grafik işlemci
|Ekran
|12,3 inç dokunmatik ekran
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera
|8 MP
ThinkBook 14 2-in-1 4. Nesil
Bu cihazın en dikkat çekici özelliği ise kesinlikle 360 derece dönebilen ekranından geliyor. Böylece farklı kullanımların da önü açılmış oluyor. İçindeki donanımlar ise iş temelli bir model olduğunu gösteriyor.
|Ekran
|14 inç
|İşlemci
|14. Nesil Intel Core Ultra
|RAM
|64 GB'a kadar
|Depolama
|2 TB
|Grafik İşlemci
|Entegre grafik işlemci
|Girişler
|Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, microSD, kulaklık
Lenovo'nun açıkladığı fiyatları ise şöyle:
- ThinkPad T14 Gen 5: 1,199 (Intel) ve $949 (AMD) dolar
- ThinkPad T14s Gen 5: 1,399 dolar
- ThinkPad T16 Gen 3: 1,219 dolar
- ThinkPad X12 Detachable Gen 2: 1,399 dolar
- ThinkBook 14 2-in-1: 1,169 dolar