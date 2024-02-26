MWC 2024'te Duyurulan Tüm Lenovo Dizüstü Bilgisayarlar

MWC 2024'e hızlı bir giriş yapan firmalardan Lenovo, 2024 yılında piyasaya sürmeyi planladığı dizüstü bilgisayarlarını gösterdi.

Yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) kapılarını açtı. Etkinlikte yeni ürünlerinin üzerindeki örtüyü kaldıran firmalardan biri de Lenovo oldu.

Lenovo, çok sayıda farklı dizüstü bilgisayarı tanıtırken herkesin ihtiyacına yönelik farklı bir model bulabilecekleri bir seçki hazırladıklarını söylemek mümkün.

İşte Lenovo'nun MWC 2024'te tanıttığı tüm dizüstü bilgisayar modelleri:

ThinkPad T16 Gen 3 (16" Intel)

Intel'in yapay zekâ deneyiminden de faydalanabilmeyi sağlayan bu modelin tamir edilebilirliği de yüksek tutulmuş. Böylece uzun süre kullanımı mümkün olabiliyor.

İşlemci Intel 14 nesil Core Ultra RAM 64 GB'a kadar Depolama 2 TB'a kadar Ekran 4K 60Hz OLED 16 inç

ThinkPad T14s Gen 5

İşlemci 14 nesil Intel Core Ultra RAM 64 GB'a kadar Depolama 2 TB'a kadar Ekran 2.8K 120Hz OLED 14 inç

ThinkPad T14 Gen 5

İşlemci AMD Ryzen 8040/14. Nesil Intel Core Ultra RAM 64 GB'a kadar Depolama 2 TB'a kadar Ekran 2.8K 120Hz OLED 14 inç

ThinkPad X12 Detachable Gen 2

Yaklaşık üç yıllık aradan sonra gördüğümüz ilk Surface Book alternatifi olan modelin özellikleri de oldukça başarılı.

İşlemci Intel 14. nesil Core Ultra RAM 32 GB'a kadar Grafik İşlemci Entegre grafik işlemci Ekran 12,3 inç dokunmatik ekran Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 8 MP

ThinkBook 14 2-in-1 4. Nesil

Bu cihazın en dikkat çekici özelliği ise kesinlikle 360 derece dönebilen ekranından geliyor. Böylece farklı kullanımların da önü açılmış oluyor. İçindeki donanımlar ise iş temelli bir model olduğunu gösteriyor.

Ekran 14 inç İşlemci 14. Nesil Intel Core Ultra RAM 64 GB'a kadar Depolama 2 TB Grafik İşlemci Entegre grafik işlemci Girişler Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, microSD, kulaklık

Lenovo'nun açıkladığı fiyatları ise şöyle: