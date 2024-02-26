Lenovo, son dönemlerdeki en inovatif ürünü olan şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarını duyurdu. Henüz konsept aşamada olan dizüstü bilgisayar, tüketicilerin ilgisini çekebilecek bir yenilik olsa da seri üretime girip girmeyeceği henüz belli değil.

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, bundan bir süre önce ilginç bir ürünle ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde firmanın şeffaf bir dizüstü bilgisayar ile çalıştığından bahsetmiştik. Şimdiyse bu ürün, düzenlenen bir etkinlikte resmen duyuruldu. Henüz konsept aşamada olan dizüstü bilgisayar, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

"Lenovo ThinkBook Transparent" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, tamamen şeffaf bir ekran paneline sahip. Bu şeffaf panel, sadece kasa ile bağlantı olan bölgede bir çerçeve içeriyor. Bununla birlikte; alt kasaya baktığımız zaman da nispeten şeffaf bir alan görüyoruz. Lenovo, dokunmatik tuş takımı tercih ettiği dizüstü bilgisayarda, bu alanın çizim panosu olarak kullanılmasını da mümkün kılıyor.

Karşınızda Lenovo ThinkBook Transparent

Lenovo'nun Mobile World Congress (MWC) etkinlikleri kapsamında duyurduğu yeni dizüstü bilgisayar, 17.3 inç boyutunda. Mikro LED teknolojisi ile donatılan ekran, 1.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Lenovo'ya göre şeffaf yapı, görüntü kalitesi için bir engel teşkil etmiyor. Açıklamaya göre Lenovo ThinkBook Transparent, dış ortamda bile rahatlıkla kullanılabilecek şekilde dizayn edildi.

Lenovo'nun konspet aşamadaki dizüstü bilgisayarının dikkat çeken özelliklerinden biri, arka kısma bakan bir kameraya ev sahipliği yapıyor olması. Bu kamera, cihazın arkadaki görüntü ile etkileşime girmesini sağlıyor. Buradan, şeffaf ekranlı dizüstü bilgisayarın artırılmış gerçeklik desteğine de sahip olabileceği sonucuna ulaşıyoruz.

Windows 11 ile çalışan Lenovo ThinkBook Transparent, bu işletim sisteminin yapay zekâ odaklı tüm özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Ancak dahası var. Lenovo, konsept bilgisayarı için bir dizi yapay zekâ özelliği hazırladı. Mesela dizüstü bilgisayarın sahip olduğu kamera, görüntüyü arka plan hâline getirebiliyor. Üstelik bunu yaparken eksik kalan kısımları tamamlayabiliyor ve efektler oluşturabiliyor.

Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarının ne zaman seri üretime gireceğini ve fiyatının ne olacağını açıklamadı. Aslına bakacak olursak bu ürünün bir gün seri üretim malı hâline gelip gelmeyeceği bile belli değil. Ancak şirketin inovatif ürünü, her hâlükârda tüketicinin ilgisini çekmeyi başarır gibi görünüyor...