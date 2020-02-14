Lenovo, Yeni Oyuncu Telefonundan Bazı Posterler Yayınladı

Çinli teknoloji devi Lenovo, yakın zaman sonra piyasaya sürmeyi planladığı yeni oyuncu telefonunun olağanüstü bir performansa sahip olacağını gösteren bazı posterler yayınladı. Söz konusu telefon, AnTuTu’da 600.000 puan barajını aşmayı vadediyor.

Yakın zaman önce yaptığımız bir haberde, Çinli teknoloji devi Lenovo’nun, ülkenin en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden "Lenovo Legion Gaming Phone" (Lenovo Legion Oyun Telefonu) adlı yeni bir sayfa açtığını sizlerle paylaşmıştık. Legion markası altında oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar geliştiren firma, aynı markayı şimdi de oyuncu akıllı telefonunda kullanacak.

Lenovo’nun bugün paylaştığı görseller, merak uyandıran yeni oyun telefonunun Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 865 5G ile donatılacağını gösteriyor. 8 çekirdekli yapıda olan yonga seti, selefi Snapdragon 855’e göre yüzde 25 daha yüksek işlemci gücü sunuyor.

“Oyun Başladı! Şimdi benim sıram!” ifadelerinin yer aldığı posterler Xiaomi Black Shark, ASUS ROG, Razer Phone ve Nubia Red Magic gibi diğer oyuncu telefonlarına sağlam bir rakip geldiğinin habercisi niteliğinde.

Gücünü Snapdragon 865'ten alan Xiaomi Mi 10, popüler benchmark uygulaması AnTuTu'dan 585.232 puan almıştı. Lenovo Legion Oyun Telefonu’nun ise 600.000 puan barajını geçeceği ifade ediliyor. Söz konusu cihazın özellikleri, fiyatı veya diğer detayları hakkında henüz resmi bilgilere sahip değiliz ancak Lenovo’nun mobil oyuncuları hedefleyen yeni akıllı telefonunu görmek için çok fazla bekleyeceğimizi düşünmüyoruz.