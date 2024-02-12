Yapay zekâ alanında daha da ilerlemek isteyen Lenovo, bu amaçla tamamen yapay zekâ tabanlı yeni bir işletim sistemini bu yıl içerisinde piyasaya sürebilir.

CES 2024 etkinliğinde Lenovo Başkan Yardımcısı Jin Liu, bu yıl içerisinde bir yapay zekâ işletim sistemi görebileceğimizi ifade etmişti. Yapay zekâ pazarında öne çıkmak isteyen Hong Kong merkezli firma, akıllı teknolojiler alanında lider olmak için çabalarını sıklaştırmışa benziyor.

Lenovo'nun gözü yapay zekâ pastasında

Lenovo, geçtiğimiz yıl işlerin yazılım tarafında uzun zamandır olmadığı kadar aktifti ve yapay zekâ stratejisini geliştirmeye devam ediyordu. Firma şimdi de yapay zekâ tabanlı biglisayarlar ve kişisel yardımcı cihazlar için bir yapay zekâ işletim sistemi geliştirmeye odaklanmış durumda. Buradaki ana fikir ise bilgisayarları ve diğer cihazları, kendi doğal dilimizi kullanarak ifade ettiğimiz istekleri anlayabilecek kapasiteye ulaştırmak olarak gösteriliyor. Böylelikle cihazlar, her şeyi tek tek açıklamamız gerekmeden ne yapmak istediğimizi anlayabilecek ve daha iyi çalışabilecekler.

Lenovo'nun bu özelliğe sahip ilk yapay zekâ bilgisayarlarının ise bu yılın ilk yarısında raflarda olması bekleniyor. Süper sezgisel olacak şekilde tasarlanan bu cihazlar, kullanıcıların amaçlarını da anlayabilecekler. Yapay zekâ sistem üzerinde yer alacak, sürekli bağlanması gerekmediği için de kullanıcı gizliliğin daha kolay sağlayabilecek.

Lenovo sadece yeni yapay zekâ işletim sistemi oluşturmakla kalmayacak ve bu sistemi destekleyecek büyük bir ekosistemin de ortaya çıkışını sağlayacak. Firma sadece havalı bir teknoloji üretmeye değil, günlük hayatımızın önemli bir parçası olan teknolojiyi değiştirmeye odaklanıyor. Başarılı olması durumunda Lenovo'nun yapay zekâ işletim sistemi, Microsoft Windows 11 gibi devlere kafa tutup işletim sistemlerinin yapısını tümden değişime zorlayabilir.